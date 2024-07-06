سفير المملكة العربية السعودية يستقبل الرئيس اللبنانيّ السابق ميشال سليمان

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته في اليرزة، الرئيس اللبنانيّ السابق العماد ميشال سليمان.



وعرضا مجمل التطوّرات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة، لاسيما الاستحقاق الرئاسيّ، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.