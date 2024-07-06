الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تيمور جنبلاط: حسم الملف الرئاسي يتطلب الارتقاء بالمسؤولية السياسية والوطنية وتجاوز أساليب التعطيل
أخبار لبنان
2024-07-06 | 11:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تيمور جنبلاط: حسم الملف الرئاسي يتطلب الارتقاء بالمسؤولية السياسية والوطنية وتجاوز أساليب التعطيل
رأى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن "حسم الملف الرئاسي المثقل بالشروط والتناقضات المختلفة، يتطلب الارتقاء بالمسؤولية السياسية والوطنية التي تحتّمها المخاطر المحيطة بالوطن، وتجاوز أساليب التعطيل على اختلافها، للالتقاء حول إنقاذ لبنان".
كلام جنبلاط جاء خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلسي قيادة الحزب والمفوضين ووكلاء الداخلية والمؤسسات الرافدة للحزب، في قصر المختارة، لمناقشة الأوضاع العامة، في ضوء التطورات والمستجدات المتعلقة باستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة وتهديداته بتوسيع نطاق اعتداءاته العسكرية المتواصلة على لبنان.
وقال جنبلاط خلال اللقاء: "إن الوضع الراهن بالغ الدقة والحساسية واحتمالات تصاعد مخاطره قائمة، طالما انه لم يتم التوصل الى تسوية توقف الحرب بعد تسعة أشهر من العدوان الاسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني الصامد، في مواجهة آلة القتل العسكرية وارتكابها أفظع المجازر ضد الإنسانية والتدمير والتهجير السكاني الممنهجين، خصوصاً في قطاع غزة، واعتداءاته المستمرة على لبنان ومناطق الجنوب على وجه الخصوص".
أضاف: "إلى جانب موقفنا التاريخي والمبدئي الى جانب قضية فلسطين، وفي مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، فإن موقفنا كان بضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار واحترام حقوق الفلسطينيين كاملة، وفي لبنان أكدنا على احترام القرار 1701 وإعادة الاعتبار لاتفاقية الهدنة، ولدعمنا للدور الذي تقوم به اليونيفيل في خفض التصعيد الحدودي".
وفي الشق المتعلق باستحقاق رئاسة الجمهورية، شدد جنبلاط على "متابعة كتلة اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي حركة التواصل مع جميع الفرقاء السياسيين سعياً الى الوصول لقواسم مشتركة وصيغة مقبولة من الجميع تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، ليكون ذلك المدخل لانتظام عمل المؤسسات وهيكلة الدولة، والتوافق على مقاربة واقعية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد ووضع لبنان على السكة الصحيحة للنهوض، وضمان عودة حقوق المودعين الضائعة بسبب التجاذبات الكامنة وراءها".
وفي هذا السياق، رأى جنبلاط أن "حسم الملف الرئاسي المثقل بالشروط والتناقضات المختلفة، يتطلب الارتقاء بالمسؤولية السياسية والوطنية التي تحتّمها المخاطر المحيطة بالوطن، وتجاوز أساليب التعطيل على اختلافها، للالتقاء حول إنقاذ لبنان".
أخبار لبنان
تيمور جنبلاط
الملف الرئاسي
رئاسة الجمهورية
لبنان
غزة
التالي
أسرار الصحف المحلية 6-7-2024
الجيش: توقيف 3 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-06-18
بو حبيب التقى هوكشتاين للبحث في تطورات الوضع في جنوب لبنان والحرب في غزة وملف رئاسة الجمهورية
آخر الأخبار
2024-06-18
بو حبيب التقى هوكشتاين للبحث في تطورات الوضع في جنوب لبنان والحرب في غزة وملف رئاسة الجمهورية
0
آخر الأخبار
2024-05-30
النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: العناوين التي حملها لودريان هي عن إيجاد فرص مرنة للتفاهم بين اللبنانيين في الملف الرئاسيّ والفصل بين هذا الملف وأحداث غزة
آخر الأخبار
2024-05-30
النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: العناوين التي حملها لودريان هي عن إيجاد فرص مرنة للتفاهم بين اللبنانيين في الملف الرئاسيّ والفصل بين هذا الملف وأحداث غزة
0
آخر الأخبار
2024-05-30
النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: مشكلة الرئاسة في لبنان داخلية والمشهد في غزة عقّد الملف الرئاسيّ وما سيكون ما بعد غزة في الإقليم هو جغرافية سياسية جديدة
آخر الأخبار
2024-05-30
النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: مشكلة الرئاسة في لبنان داخلية والمشهد في غزة عقّد الملف الرئاسيّ وما سيكون ما بعد غزة في الإقليم هو جغرافية سياسية جديدة
0
آخر الأخبار
2024-04-24
السفير المصريّ لحوار المرحلة: الوضع في لبنان معقّد ومسار الملف الرئاسيّ طويل وهذا منطقيّ أمّا ما حصل في غزة عقّد المشهد في لبنان والاقليم إذ إنّنا نحاول فصل ما يحصل في غزة عن الملف الرئاسيّ أو أن نجعل منه دافعًا للانتهاء من هذا الملف
آخر الأخبار
2024-04-24
السفير المصريّ لحوار المرحلة: الوضع في لبنان معقّد ومسار الملف الرئاسيّ طويل وهذا منطقيّ أمّا ما حصل في غزة عقّد المشهد في لبنان والاقليم إذ إنّنا نحاول فصل ما يحصل في غزة عن الملف الرئاسيّ أو أن نجعل منه دافعًا للانتهاء من هذا الملف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:28
تدابير سير في بيروت الأحد
أمن وقضاء
10:28
تدابير سير في بيروت الأحد
0
أخبار لبنان
08:27
حماس نفت توقيف أحد المنتمين للحركة: خبر مفبرك
أخبار لبنان
08:27
حماس نفت توقيف أحد المنتمين للحركة: خبر مفبرك
0
أمن وقضاء
08:26
طفلة خُطِفَت من والدتها في العبدة خلال قيامها بالتسوّل...
أمن وقضاء
08:26
طفلة خُطِفَت من والدتها في العبدة خلال قيامها بالتسوّل...
0
أخبار لبنان
07:14
بارولين يدعو إلى انتخاب رئيس للبنان
أخبار لبنان
07:14
بارولين يدعو إلى انتخاب رئيس للبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-07-01
هيلدا خليفة تتألق في تقديم حفل المبادرة الوطنية السياحية "مشوار رايحين مشوار"... وهكذا بدت! (صور)
فنّ
2024-07-01
هيلدا خليفة تتألق في تقديم حفل المبادرة الوطنية السياحية "مشوار رايحين مشوار"... وهكذا بدت! (صور)
0
أخبار لبنان
05:31
سفير المملكة العربية السعودية يستقبل الرئيس اللبنانيّ السابق ميشال سليمان
أخبار لبنان
05:31
سفير المملكة العربية السعودية يستقبل الرئيس اللبنانيّ السابق ميشال سليمان
0
آخر الأخبار
04:16
وزارة الصحة في غزة: مقتل 38098 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 87705 آخرين في الهجوم الإسرائيليّ منذ 7 تشرين الأوّل
آخر الأخبار
04:16
وزارة الصحة في غزة: مقتل 38098 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 87705 آخرين في الهجوم الإسرائيليّ منذ 7 تشرين الأوّل
0
صحة وتغذية
05:13
3 مكملات غذائية تساعد على النوم بشكل أفضل!
صحة وتغذية
05:13
3 مكملات غذائية تساعد على النوم بشكل أفضل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:10
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: إنجاز الاستحقاق الرئاسي يتطلب حوارا وتشاورا بين كل القوى والكتل
أخبار لبنان
06:10
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: إنجاز الاستحقاق الرئاسي يتطلب حوارا وتشاورا بين كل القوى والكتل
0
أخبار دولية
23:42
فوز بيزشكيان في انتخابات الرئاسة الإيرانية في الجولة الثانية
أخبار دولية
23:42
فوز بيزشكيان في انتخابات الرئاسة الإيرانية في الجولة الثانية
0
أخبار دولية
13:46
يمين الوسط واليسار يتصديان لتقدم اليمين المتطرف في فرنسا
أخبار دولية
13:46
يمين الوسط واليسار يتصديان لتقدم اليمين المتطرف في فرنسا
0
أخبار دولية
13:44
الإيرانيون ينتخبون للمرة الثانية
أخبار دولية
13:44
الإيرانيون ينتخبون للمرة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
شبهات فساد وثبوت هدر في قن دجاج كلف ١٩ مليون دولار
تقارير نشرة الاخبار
13:41
شبهات فساد وثبوت هدر في قن دجاج كلف ١٩ مليون دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تفاؤل حذر يسيطر على أجواء المفاوضات المرتبطة بصفقة الأسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تفاؤل حذر يسيطر على أجواء المفاوضات المرتبطة بصفقة الأسرى
0
أخبار لبنان
13:34
انطلاق مهرجان Beirut Euro Fest
أخبار لبنان
13:34
انطلاق مهرجان Beirut Euro Fest
0
أخبار لبنان
13:33
قاسم: احتمالات توسعة الحرب غير متوفرة في المدى القريب
أخبار لبنان
13:33
قاسم: احتمالات توسعة الحرب غير متوفرة في المدى القريب
0
رياضة
13:31
بعد فوز لبنان على انغولا بكرة السلة... هذا ما قاله رئيس الاتحاد
رياضة
13:31
بعد فوز لبنان على انغولا بكرة السلة... هذا ما قاله رئيس الاتحاد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:55
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد طبرجا - البوار وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
14:55
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد طبرجا - البوار وحركة المرور كثيفة في المحلة
2
فنّ
10:10
بعد طول انتظار... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان زواجهما رسمياً! (صور)
فنّ
10:10
بعد طول انتظار... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان زواجهما رسمياً! (صور)
3
صحف اليوم
01:32
"حزب الله" نفى المعلومات التي تكلمت عنها صحيفة "يديعوت احرونوت" (الديار)
صحف اليوم
01:32
"حزب الله" نفى المعلومات التي تكلمت عنها صحيفة "يديعوت احرونوت" (الديار)
4
أخبار دولية
23:42
فوز بيزشكيان في انتخابات الرئاسة الإيرانية في الجولة الثانية
أخبار دولية
23:42
فوز بيزشكيان في انتخابات الرئاسة الإيرانية في الجولة الثانية
5
فنّ
15:56
إطلالة جريئة لكيتي بيري خلال وجودها في إيطاليا... هكذا بدت! (صور)
فنّ
15:56
إطلالة جريئة لكيتي بيري خلال وجودها في إيطاليا... هكذا بدت! (صور)
6
أمن وقضاء
05:37
تخزّن المخدِّرات داخل شقتها لتوزّعها على المروّجين وشعبة المعلومات كشفت هويتها
أمن وقضاء
05:37
تخزّن المخدِّرات داخل شقتها لتوزّعها على المروّجين وشعبة المعلومات كشفت هويتها
7
تقارير نشرة الاخبار
13:41
شبهات فساد وثبوت هدر في قن دجاج كلف ١٩ مليون دولار
تقارير نشرة الاخبار
13:41
شبهات فساد وثبوت هدر في قن دجاج كلف ١٩ مليون دولار
8
منوعات
14:16
تصدرت عناوين الأخبار... شابة تثير الجدل على مواقع التواصل: ما السبب؟
منوعات
14:16
تصدرت عناوين الأخبار... شابة تثير الجدل على مواقع التواصل: ما السبب؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More