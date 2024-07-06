الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عنصرا رئيسيا في وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أنه قتل عنصرا رئيسيا في وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله" في شرق لبنان، متهما إياه بتنفيذ العديد من الهجمات ضد الإسرائيليين.



وعرّف الجيش في بيان عضو حزب الله بأنه ميثم مصطفى العطار، مشيرا إلى أنه زار إيران مرات عدة "حيث اكتسب المعرفة وساعد في بناء قوة حزب الله وترسانته من الأسلحة الإيرانية".



ونعى حزب الله في بيان له، الشهيد ميثم مصطفى العطار. وجاء في البيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ميثم مصطفى العطار "هادي" مواليد عام 1991 من بلدة شعث في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".