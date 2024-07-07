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برو للـLBCI: الحزب متمسّك بخياره للرئاسة ومن يرفض طاولة الحوار ليقدّم لنا بديلًا

أخبار لبنان
2024-07-07 | 03:55
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برو للـLBCI: الحزب متمسّك بخياره للرئاسة ومن يرفض طاولة الحوار ليقدّم لنا بديلًا
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برو للـLBCI: الحزب متمسّك بخياره للرئاسة ومن يرفض طاولة الحوار ليقدّم لنا بديلًا

أكّد النائب رائد برو أنّ الآثار الإيجابية لمعركة الجنوب ستظهر بعد انتهائها.

وأوضح، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI، أنّ من الآثار الإيجابية للمعركة أنّ إسرائيل عدو عربيّ مشترك نرى قواها تضعف وإسقاط صورة القائد الذي لا يُقهر في المِنطقة.

ولفت إلى أنّ كلّ ما هدّدت إسرائيل أكثر، كل ما دلّ هذا التهديد على أنّها عاجزة أكثر فأكثر.

وأشار إلى أنّ من اطلع على الداخل الإسرائيليّ تأكّد أنّها عاجزة عن القيام بالعمليات الضخمة التي اعتادت عليها.

وشدّد على أنّ "حزب الله" حزب يولّد القيادات، "فنظرة الخسارة له في ظل استشهاد قادة نظرة خاطئة وهذا لا يعيق مسيرة المقاومة". 

واعتبر أنّ المجتمع الجنوبيّ متفهّم للتضحيات والخسائر والأضرار، لأنّه يعتبرها قسمًا من المسيرة نحو النصر.

وأكّد أنّ الامين العام لـ"حزب الله" طمأن الجنوبيّين، واعدًا بإعادة الإعمار.

وقال، تعليقًا على كلام النائب محمد رعد في شأن احتفالات اللبنانيين بدل مساندة الجبهات: "ليس كل من يأخذ قرار الفداء لا يحب الحياة بل على العكس يحبّها نيابة عن غيره أيضًا."

وشدّد على "حزب الله" ما زال يرفض البحث في خيار ثالث لرئاسة الجمهورية ومتمسّك بمرشّحه سليمان فرنجية، "ومن يرفض طاولة الحوار ليقدّم لنا بديلًا".

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