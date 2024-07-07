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الراعي من الديمان: نعيش في لبنان أزمة حقيقة
أخبار لبنان
2024-07-07 | 06:44
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الراعي من الديمان: نعيش في لبنان أزمة حقيقة
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الراعي من الديمان: نعيش في لبنان أزمة حقيقة
حضر الشغور الرئاسي في عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الأحد الاول في كنيسة الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، حيث قال اننا نعيش في لبنان أزمة حقيقة، لافتًا الى انه لا يحق لنا أن نعيش بمعزل عنها في كل قطاعاتها وأبعادها.
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