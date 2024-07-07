الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الوزراء البريطاني الجديد يدعو الأطراف على الحدود بين إسرائيل ولبنان الى التزام "الحذر"
أخبار لبنان
2024-07-07 | 10:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رئيس الوزراء البريطاني الجديد يدعو الأطراف على الحدود بين إسرائيل ولبنان الى التزام "الحذر"
دعا رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر جميع الاطراف الى التزام "الحذر" على الحدود بين اسرائيل ولبنان، وذلك خلال أول مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وقال متحدث باسم ستارمر إن رئيس الوزراء ابلغ نظيره الاسرائيلي أن الوضع على الحدود بشمال اسرائيل "يثير قلقا بالغا ومن الأهمية بمكان أن يتحرك جميع الاطراف بحذر".
وكرر ستارمر موقف المملكة المتحدة حيال النزاع بين اسرائيل وحماس في غزة، مشددا على "الضرورة الواضحة والملحة للتوصل الى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والعمل على زيادة فورية في حجم المساعدة الإنسانية" للقطاع المدمر.
وأيد ستارمر وضع "شروط بعيدة المدى" بهدف بلوغ حل الدولتين، "وخصوصا عبر التأكد من امتلاك السلطة الفلسطينية الوسائل المالية للتحرك في شكل فعلي". وتعهد أيضا مواصلة التعاون مع اسرائيل ضد "التهديدات الخبيثة".
كذلك، اجرى رئيس الوزراء البريطاني اتصالا هاتفيا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليبلغه مواقفه وأولوياته حيال الوضع في المنطقة، وخصوصا من أجل إنهاء "المعاناة والخسائر البشرية المدمرة في غزة".
ونقل المتحدث باسم داونينغ ستريت عن ستارمر تأكيده أن وجود دولة فلسطينية هو "حق راسخ للفلسطينيين".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أخبار دولية
الوزراء
البريطاني
الجديد
الأطراف
الحدود
إسرائيل
ولبنان
التزام
"الحذر"
التالي
مصدر لبناني لـ"الأنباء الكويتية": الإتفاق الحدودي شبه منجز والضمانات في الترتيبات المتبادلة
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عنصرا رئيسيا في وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-05-27
رئيس الوزراء الصيني يدعو إلى "ضبط النفس" في شبه الجزيرة الكورية
أخبار دولية
2024-05-27
رئيس الوزراء الصيني يدعو إلى "ضبط النفس" في شبه الجزيرة الكورية
0
أخبار دولية
2024-05-20
رئيس تايوان الجديد يدعو الصين إلى "وقف الترهيب السياسي والعسكري"
أخبار دولية
2024-05-20
رئيس تايوان الجديد يدعو الصين إلى "وقف الترهيب السياسي والعسكري"
0
أخبار دولية
2024-05-17
رئيس الوزراء التايلاندي يعرب عن "حزنه" لمقتل تايلانديين اثنين خلال هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل
أخبار دولية
2024-05-17
رئيس الوزراء التايلاندي يعرب عن "حزنه" لمقتل تايلانديين اثنين خلال هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل
0
أخبار دولية
2024-05-14
رئيس الوزراء القطري: العملية الإسرائيلية في رفح "أعادتنا إلى الوراء" في مفاوضات هدنة غزة
أخبار دولية
2024-05-14
رئيس الوزراء القطري: العملية الإسرائيلية في رفح "أعادتنا إلى الوراء" في مفاوضات هدنة غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:48
نصرالله: نحن في قلب الحدث الكربلائي..
أخبار لبنان
15:48
نصرالله: نحن في قلب الحدث الكربلائي..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
منصوري وتجنُّبُ وضع لبنان على اللائحة الرمادية
تقارير نشرة الاخبار
13:20
منصوري وتجنُّبُ وضع لبنان على اللائحة الرمادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في الجنوب قصص صمود ... والمونة البلدية واحدة منها
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في الجنوب قصص صمود ... والمونة البلدية واحدة منها
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:12
مقدمة النشرة المسائية 07-07-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:12
مقدمة النشرة المسائية 07-07-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-06-23
رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك: السبيل الوحيد لإعادة المختطفين هو وقف الحرب ونتنياهو رئيس حكومة فاشل ويسبب خرابا استراتيجيا ويجب تغييره بكل السبل
آخر الأخبار
2024-06-23
رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك: السبيل الوحيد لإعادة المختطفين هو وقف الحرب ونتنياهو رئيس حكومة فاشل ويسبب خرابا استراتيجيا ويجب تغييره بكل السبل
0
أمن وقضاء
2024-07-06
طفلة خُطِفَت من والدتها في العبدة خلال قيامها بالتسوّل...
أمن وقضاء
2024-07-06
طفلة خُطِفَت من والدتها في العبدة خلال قيامها بالتسوّل...
0
آخر الأخبار
03:51
برو للـLBCI: "حزب الله" رفض البحث في خيار ثالث لرئاسة الجمهورية ويشدّد على مرشّحه سليمان فرنجية ومن يرفض طاولة الحوار ليقدّم لنا بديلًا
آخر الأخبار
03:51
برو للـLBCI: "حزب الله" رفض البحث في خيار ثالث لرئاسة الجمهورية ويشدّد على مرشّحه سليمان فرنجية ومن يرفض طاولة الحوار ليقدّم لنا بديلًا
0
آخر الأخبار
10:18
خرق جدار الصوت على دفعتين في أجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح
آخر الأخبار
10:18
خرق جدار الصوت على دفعتين في أجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فرنسا تنتخب و العالم يترقب ...
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فرنسا تنتخب و العالم يترقب ...
0
أخبار دولية
13:41
عمالة رخيصة وراء حقائب الماركات الفاخرة
أخبار دولية
13:41
عمالة رخيصة وراء حقائب الماركات الفاخرة
0
أخبار دولية
13:36
كلما كثرت إطلالات بايدن الإعلامية .. كلما غرق اكثر
أخبار دولية
13:36
كلما كثرت إطلالات بايدن الإعلامية .. كلما غرق اكثر
0
رياضة
13:30
نهائي الـ Padel لأولِ بطولةٍ رسمية في لبنان
رياضة
13:30
نهائي الـ Padel لأولِ بطولةٍ رسمية في لبنان
0
رياضة
13:16
مواجهاتٌ ناريةٌ في نصفِ نهائي بطولةِ اممِ اوروبا
رياضة
13:16
مواجهاتٌ ناريةٌ في نصفِ نهائي بطولةِ اممِ اوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في الجنوب قصص صمود ... والمونة البلدية واحدة منها
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في الجنوب قصص صمود ... والمونة البلدية واحدة منها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
مفاوضات صفقة الاسرى على وقع إحتجاجات تصعيدية
تقارير نشرة الاخبار
13:14
مفاوضات صفقة الاسرى على وقع إحتجاجات تصعيدية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
تفاصيل نتائجِ الإنتخابات الفرنسية وتداعياتِها المرتقبة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
تفاصيل نتائجِ الإنتخابات الفرنسية وتداعياتِها المرتقبة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:12
مقدمة النشرة المسائية 07-07-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:12
مقدمة النشرة المسائية 07-07-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:14
هستيريا وتكسير الاستوديو... فيديو يوثق ما فعلته شيرين عبد الوهاب بعد خلافها مع حسام حبيب وسبب الإشكال: إبنتها؟!
فنّ
05:14
هستيريا وتكسير الاستوديو... فيديو يوثق ما فعلته شيرين عبد الوهاب بعد خلافها مع حسام حبيب وسبب الإشكال: إبنتها؟!
2
موضة وجمال
14:35
على أنغام أغنية ناصيف زيتون... بسام فتوح يكشف كواليس المكياج التجريبي للعروس دانييلا رحمة! (فيديو)
موضة وجمال
14:35
على أنغام أغنية ناصيف زيتون... بسام فتوح يكشف كواليس المكياج التجريبي للعروس دانييلا رحمة! (فيديو)
3
فنّ
13:50
"متسبنيش هيقتلني"... هاجمها بسكين: تفاصيل صادمة عن مشاجرة شيرين وحسام حبيب وهذه الصورة الأولى لإصابتها!
فنّ
13:50
"متسبنيش هيقتلني"... هاجمها بسكين: تفاصيل صادمة عن مشاجرة شيرين وحسام حبيب وهذه الصورة الأولى لإصابتها!
4
خبر عاجل
15:36
رئيس وزراء فرنسا: لا غالبية مطلقة في البرلمان وسأقدم استقالتي غدا لرئيس الجمهورية
خبر عاجل
15:36
رئيس وزراء فرنسا: لا غالبية مطلقة في البرلمان وسأقدم استقالتي غدا لرئيس الجمهورية
5
أخبار دولية
08:37
إعلام تابع لحماس: غارة إسرائيلية على غزة تقتل إيهاب الغصين المسؤول الكبير في الحكومة التي تديرها حماس
أخبار دولية
08:37
إعلام تابع لحماس: غارة إسرائيلية على غزة تقتل إيهاب الغصين المسؤول الكبير في الحكومة التي تديرها حماس
6
أمن وقضاء
07:49
3 حالات غرق في الدامور وطرابلس والمنصف
أمن وقضاء
07:49
3 حالات غرق في الدامور وطرابلس والمنصف
7
صحف اليوم
00:10
إشارات إيجابية تقلل خطر توسع الحرب الإسرائيلية على لبنان (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:10
إشارات إيجابية تقلل خطر توسع الحرب الإسرائيلية على لبنان (الأنباء الكويتية)
8
حال الطقس
02:06
هكذا يبدو طقس مطلع الأسبوع...
حال الطقس
02:06
هكذا يبدو طقس مطلع الأسبوع...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More