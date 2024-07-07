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رئيس الوزراء البريطاني الجديد يدعو الأطراف على الحدود بين إسرائيل ولبنان الى التزام "الحذر"

أخبار لبنان
2024-07-07 | 10:47
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رئيس الوزراء البريطاني الجديد يدعو الأطراف على الحدود بين إسرائيل ولبنان الى التزام &quot;الحذر&quot;
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رئيس الوزراء البريطاني الجديد يدعو الأطراف على الحدود بين إسرائيل ولبنان الى التزام "الحذر"


دعا رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر جميع الاطراف الى التزام "الحذر" على الحدود بين اسرائيل ولبنان، وذلك خلال أول مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
     
وقال متحدث باسم ستارمر إن رئيس الوزراء ابلغ نظيره الاسرائيلي أن الوضع على الحدود بشمال اسرائيل "يثير قلقا بالغا ومن الأهمية بمكان أن يتحرك جميع الاطراف بحذر".
     
وكرر ستارمر موقف المملكة المتحدة حيال النزاع بين اسرائيل وحماس في غزة، مشددا على "الضرورة الواضحة والملحة للتوصل الى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والعمل على زيادة فورية في حجم المساعدة الإنسانية" للقطاع المدمر.
     
وأيد ستارمر وضع "شروط بعيدة المدى" بهدف بلوغ حل الدولتين، "وخصوصا عبر التأكد من امتلاك السلطة الفلسطينية الوسائل المالية للتحرك في شكل فعلي". وتعهد أيضا مواصلة التعاون مع اسرائيل ضد "التهديدات الخبيثة".
     
كذلك، اجرى رئيس الوزراء البريطاني اتصالا هاتفيا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليبلغه مواقفه وأولوياته حيال الوضع في المنطقة، وخصوصا من أجل إنهاء "المعاناة والخسائر البشرية المدمرة في غزة".

ونقل المتحدث باسم داونينغ ستريت عن ستارمر تأكيده أن وجود دولة فلسطينية هو "حق راسخ للفلسطينيين".
     

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