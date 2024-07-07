نصرالله: نحن في قلب الحدث الكربلائي..

اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى أن "أجواء المعركة ستُلقي بظلالها على الجنوب لناحية توقيت المجالس وأماكن إقامتها وعلى المسيرات العاشورائية وهذا الأمر متروك للأيام".



وقال نصر الله في كلمة في المجلس العاشورائي المركزي في "مجمع سيّد الشهداء" في الضاحية الجنوبية: "أجواء المعركة والتداعيات المفتوحة على كل الاحتمالات يجعل إحياءنا مختلفًا على المستوى الروحي والنفسي والعقلي فنحن في قلب الحدث الكربلائي".