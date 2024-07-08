القوات البحرية في ​الجيش انتشلت جثة غارق داخل حوض مرفأ طرابلس

انتشلت القوات البحرية في الجيش جثة (خ. ر) الذي كان غرق، داخل حوض مرفأ طرابلس.



ونُقلت الجثة إلى المستشفى الحكوميّ في طرابلس.