بوشكيان: المنتجات اللبنانية بلغت نحو ٦٧ في المئة من السوق المحلية

أوضح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان أنّ الصناعة تعتمد على مصانع ناشئة وأصبحت أبرز المحفّزات المطوّرة للاقتصاد اللبنانيّ.



كما أوضح، في بيان، أنّ المنتجات اللبنانية كانت تستحوذ على 11% إلى ١٧ في المئة من السوق المحلية، أمّا اليوم فقد بلغت نحو ٦٧ في المئة.



ولفت إلى زيادة التصدير من مليارَي دولار إلى أربعة مليارات دولار.



وأشار إلى النهضة الصناعية وإلى عدد المصانع الناشئة، إذ إنّ الحكومة الحالية سعت إلى تحويل الأزمة إلى حلّ على المدى البعيد، وتحويل المحنة إلى منحة، فانتشرت المصانع في كل لبنان.



وقال: "خلال السنوات الثلاث الماضية، أعطينا تراخيص لنحو ١٣٠٠ مصنع من كل القطاعات، وأضفنا ثلاثة قطاعات أساسية، وارتفع العدد من ٢١ قطاعًا إلى٢٤ قطاعًا، وهذه القطاعات الثلاثة هي:



- قطاع إعادة التدوير الذي أصبح من أهم القطاعات في لبنان، ويتطور بسرعة حتى أننا في خلال ٣ سنوات تقدمنا على دول أخرى، كما أصبحت إعادة التدوير ثقافة في المجتمع اللبنانيّ بتشجيع من السياسات التي اتبعناها.



- قطاع البرمجة الذي يتطور بسرعة ويقوم على الشابات والشبان اللبنانيين الذين أبدعوا فيه، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعيّ



- قطاع الإنتاج السينمائيّ، ويعود الفضل الكبير فيه للأستاذ صادق الصباح الذي دعم تطوره".



وكشف عن وجود توجّه لقدوم استثمارات خارجية، واعدة وفي قطاعات عديدة، إلى لبنان. فضلًا عن مشاريع نعمل عليها مع دول وغرف تجارة أجنبية أوروبية، لإنشاء نوع من شراكة مع دول محدّدة لإنتاج صناعات تكاملية هنا في لبنان، تغطّي منطقة الشرق الأوسط، وتستفيد من اليد العاملة اللبنانية، ومن موقع لبنان الجغرافيّ والتواصل مع الاغتراب اللبنانيّ.