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الدفاع المدنيّ: لتوخي الحذر من السباحة في البحر بسبب خطر الغرق

أخبار لبنان
2024-07-08 | 04:41
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الدفاع المدنيّ: لتوخي الحذر من السباحة في البحر بسبب خطر الغرق
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الدفاع المدنيّ: لتوخي الحذر من السباحة في البحر بسبب خطر الغرق

طلبت المديرية العامة للدفاع المدنيّ من روّاد الشاطئ ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عنها عند التوجه إلى البحر، نظرًا لما يشهده الشاطئ اللبنانيّ اليوم من ارتفاع الأمواج تزامنًا مع سرعة الرياح ونشاط في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر.

وذكّرت بحصيلة الوفَيات بسبب الغرق التي بلغت حتى الأحد ٣ قتلى.

ودعت المديرية العامة بعض المندفعين لإنقاذ من هم بخطر داهم إلى عدم التسرع، ما قد يعرضهم لخطر الغرق بدورهم، بسبب افتقارهم الى الخبرة المطلوبة للتمكن من التدخل في حالات مماثلة.

ونبّهت صيادي الأسماك وأصحاب المراكب السياحية وكل من يمارسون رياضة الدراجات المائية او التحليق الشراعي paragliding وسواها من الرياضات المرتبطة بالبحر الى الامتناع عن ممارسة أي نشاط في هذه الأجواء المناخية الغير مستقرة.

وذكّرت المواطنين والمقيمين والسائحين بالاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة.

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