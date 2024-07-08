بري التقى ميقاتي... وهذا ما جرى عرضه

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث كان عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.



وغادر ميقاتي من دون الادلاء بتصريح.