الموت يغيب النائب والوزير السابق أنور علي صباح

غيّب الموت النائب والوزير السابق أنور علي صباح عن عمر يناهز الـ91 عاما. واقيمت الصلاة على جثمانه قبل ظهر اليوم في حسينية النبطية.

ويتم تقبل التعازي يومي الثلاثاء والاربعاء للرجال والنساء من الساعة 11 حتى الساعة 2 بعد الظهر في منزل الفقيد في النبطية- الرويس.