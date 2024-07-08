بخاري يستقبل سفيرة فنلندا لدى لبنان

عرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري مع سفيرة فنلندا لدى لبنان آن مسكاني لأبرز التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.



وبحث السفيران إلى فرص تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، بما يخدم رؤية 2030.