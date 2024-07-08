رسالة من الرئيس الايراني المنتخب لنصر الله... هذا ما جاء فيها

أكد الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان "دعم إيران الدائم لمقاومة شعوب المنطقة ضد الكيان الصهيوني غير الشرعي".



وقال بزشكيان في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: "مع تحياتي وجزيل شكري، وصلتني رسالتكم القيمة والمحبة بعد انتخابي رئيسًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".



واضاف: "لقد دعمت جمهورية إيران الإسلامية دائما مقاومة شعوب المنطقة ضد الكيان الصهيوني غير الشرعي. إن دعم المقاومة متجذر في السياسات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومُثلِ الإمام الراحل (قده) وتوجيهات قائد الثورة دام ظله العالي وإن هذا الدعم سيستمر بقوة".



وتابع: "وإنني على يقين من أن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا الكيان بمواصلة سياساته التحريضية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب المنطقة الأخرى".



وشكر بزشكيان نصر الله على "دعواته الصادقة لي وسأل الله العلي القدير له المزيد من العزة والمجد، ولشعب لبنان الرخاء والتقدم، والنصر الإلهي لأبطال المقاومة المجاهدين".