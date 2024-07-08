الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصادر مصرف لبنان للـ LBCI: لا علاقة للمركزي بملف الفيول

أخبار لبنان
2024-07-08 | 12:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصادر مصرف لبنان للـ LBCI: لا علاقة للمركزي بملف الفيول
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مصادر مصرف لبنان للـ LBCI: لا علاقة للمركزي بملف الفيول

أكدت مصادر مصرف لبنان للـ LBCI أن لا علاقة للمركزي بملف الفيول، وبالتالي ازمة الكهرباء، خصوصاً أن مؤسسة الكهرباء تتصرف بكل أموالها الموجودة في المصرف المركزي او التي تحصل عليها المؤسسة من الجباية.

وأوضحت المصادر أن الطلب من حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري فتح اعتماد بالصرف من خارج الموازنة هو امر يحتاج إلى تشريع قانون في مجلس النواب. 

أخبار لبنان

أزمة الكهرباء

الفيول

مصرف لبنان

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية 8-7-2024
حمادة لـ"الأنباء الكويتية": ما كان قابلًا للحلحلة والخروج بتسوية في الاستحقاق الرئاسيّ أصبح شبه مستحيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:25

كهرباء لبنان: تدني مخزون الغاز اويل بسبب الإشكالية المالية بين مصرف لبنان والحكومتين اللبنانية والعراقية

LBCI
صحف اليوم
2024-07-05

القضاء اللبناني يفتح تحقيقاً باختفاء 100 مليون دولار من مصرف لبنان (الانباء الكويتية)

LBCI
خبر عاجل
2024-06-27

مصرف لبنان قرّر تجديد العمل بالتعميمين 158 و166 لمدّة سنة قابلة للتجديد

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-19

لقاء يجمع البطريرك الراعي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

من إهدن... فرصة جديدة للفرح والاستثمار بالفنون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عين منصوري على استمرار التعاون مع المصارف المراسلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

انقطاع الكهرباء يهدد المطار والحل بيد العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

عاشوراء في الجنوب لا توقفها حرب!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:42

توقيف 4 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة

LBCI
فنّ
2024-07-02

معلومات جديدة تُكشف حول زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... إليكم تفاصيل إطلالة العروس وشهر العسل!

LBCI
أخبار دولية
07:22

روسيا: الأضرار المسجلة في كييف تسبب بها سقوط صاروخ للدفاع الجوي الأوكراني

LBCI
آخر الأخبار
12:45

رويترز نقلا عن مصدر مطلع: المبعوث الأميركي مكغورك في القاهرة وسيزور إسرائيل هذا الأسبوع لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

من إهدن... فرصة جديدة للفرح والاستثمار بالفنون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حظوظ هاريس بالرئاسة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

فرنسا بعد الانتخابات... خيارات الحكم والحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

غابرييل اتال.. باق رئيسًا لوزراء فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الانتخابات التشريعية الفرنسية أنتجت برلمانا غير متجانس.. هكذا توزعت الأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عين منصوري على استمرار التعاون مع المصارف المراسلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

انقطاع الكهرباء يهدد المطار والحل بيد العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

عاشوراء في الجنوب لا توقفها حرب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

هذا ما نصّ عليه القرار 1701

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:56

ابنة عمر دياب تثير الجدل... إطلالة جريئة "لا تتناسب مع المجتمع الشرقي" (صور)

LBCI
منوعات
07:23

وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

LBCI
منوعات
05:00

صوفيا تلفت الأنظار بحضورها عرض أزياء جدها إيلي صعب في باريس! (صور)

LBCI
فنّ
14:22

ناصيف زيتون: انا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان صرت صهرو كمان!

LBCI
أخبار لبنان
11:50

رسالة من الرئيس الايراني المنتخب لنصر الله... هذا ما جاء فيها

LBCI
أخبار دولية
16:37

الآلاف نزلوا الى الساحات للإحتفال بنتائج الإنتخابات الفرنسية وفوز اليسار

LBCI
اسرار
01:09

أسرار الصحف المحلية 8-7-2024

LBCI
أمن وقضاء
09:47

القاصر فرح غادرت منزل شقيقها ولم تعُد... وقوى الأمن تعمّم صورتها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More