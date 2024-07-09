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ميقاتي بحث مع لازارو في تنفيذ الـ 1701 والتقى وفدا من العسكريين المتقاعدين

أخبار لبنان
2024-07-09 | 03:55
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ميقاتي بحث مع لازارو في تنفيذ الـ 1701 والتقى وفدا من العسكريين المتقاعدين
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ميقاتي بحث مع لازارو في تنفيذ الـ 1701 والتقى وفدا من العسكريين المتقاعدين

عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو، وبحضور المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، الوضع على طول الخط الازرق، وبحث في التعاون بين الجيش والقوات الدولية، وتنفيذ القرار الدولي الرقم1701. 

واستقبل رئيس الحكومة وفدا من العسكريين المتقاعدين ضم النائب السابق  شامل روكز، اللواء عدنان مرعب والعمداء: بسام ياسين، ماجد طربيه وأندريه رحال.
بعد اللقاء قال روكز: "الموضوع الأساسي هو حقوق المتقاعدين ورواتبهم والظروف التي تمر بها القوى العسكرية بشكل عام والمتقاعدون منهم بشكل خاص، وتمنينا على ميقاتي ان تكون النسبة فوق  الاربعين في المئة".

واضاف "ميقاتي سيطرح هذا الموضوع اليوم على جلسة مجلس الوزراء ، ومن الممكن الخروج الاسبوع المقبل بنتائج، لان الأمر يحتاج إلى مسار من الحكومة الى المجلس النيابي بشكل يتم فيه إنصاف هؤلاء الأشخاص بشكل صحيح وبنسبة معينة، ليكون هناك توازن بين العطاءات التي يمكن أن تعطى كنسبة معاشات وبين الحفاظ على سعر صرف الليرة بطريقة لا تؤثر على الاقتصاد، بخاصة ان القيمة الشرائية للدولار أصبحت ضعيفة بالنسبة إلى رواتب العسكريين".

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