ميقاتي زار المفتي دريان: الطائفة السنيّة أكبر من أن تُختصر!

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أن الطائفة السنيّة عصية على أي تهميش وهي أكبر من أن تُختصر.



كلام ميقاتي جاء بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى. وشارك في اللقاء الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.



وبعد الزيارة، قال الرئيس ميقاتي: "الزيارة اليوم هي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وقدمنا التهاني للمفتي دريان، وتمنياتنا وتمنياته هي تمنيات كل لبناني مخلص، إن كان على الصعيد الشخصي هي راحة البال والصحة والعافية، وإن كان بخصوص لبنان واللبنانيين جميعا هو أن يحل السلم والسلام والطمأنينة على البلد".



وأشار الى أنه وجد لدى المفتي دريان "حرصه الدائم على الوحدة الوطنية وأن هذه الدار هي دار جامعة لجميع المسلمين واللبنانيين ويهمها دائماً المحافظة على الوفاق الوطني وعلى إستقرار لبنان وإزدهاره".



وقال ميقاتي: "تحدثنا عن أمور الطائفة ونحن مطمئنون أن هذه الطائفة عصية على أي تهميش وهي أكبر من أن تُختصر، ونحن في خدمة البلد وإن شاء الله نستطيع أن نقوم بهذه الخدمة دائما".