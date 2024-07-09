السفير السعودي يستقبل سفير بلجيكا لدى لبنان

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري في مقر السفارة في بيروت اليوم، سفير بلجيكا في لبنان كوين فيرفاك.



وجرى خلال الإستقبال استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.