مياه الجنوب: اعتماد جدول توزيع موقت في محطتي الفوار وحارة صيدا

دعت مؤسسة مياه لبنان الحنوبي في بيان، عبر دائرة مياه صيدا مشتركيها المستفيدين من محطتي الفوار وحارة صيدا الكبرى الى اعتماد جدول التوزيع التالي موقتاً، لتأمين وصول المياه الى المشتركين الى حين عودة التيار الكهربائي.