مخزومي من دار الفتوى: ماذا تفعل الحكومة غير البيانات والكلام؟

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس حزب "الحوار الوطنيّ" النائب فؤاد مخزومي.



وتطرق مخزومي إلى ما يجري في فلسطين والمجازر التي تحصل بحق الفلسطينيين.



وأمل التوصل إلى حل يضع حدًا للحرب الهمجية الدائرة هناك.



وقال: "ان الشغل الشاغل لنا كمسؤولين في لبنان هو ملف وقف الحرب، لا سيما في ظل الانعكاسات الكبيرة لها على لبنان خصوصًا أن حوالى 100 ألف لبنانيّ باتوا اليوم نازحين من منازلهم في الجنوب."



وأضاف: "نحن في ظل حكومة تصريف أعمال لا تقوم بأبسط واجباتها لتدارك الموقف أو وقف الحرب."



ولفت الى أن "ملف انتظام الدولة يجب أن يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية"، مشيرا إلى اجتماعه ونواب المعارضة مع اللجنة الخماسية بهدف "التوصل إلى تطبيق الدستور عبر انتخاب رئيس للجمهورية"، معلنا أن "المعارضة في صدد إطلاق خريطة طريق ستقوم بمناقشتها مع كافة الكتل ومع اللجنة الخماسية".