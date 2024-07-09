جديد "هدهد" حزب الله...

عرض الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، مشاهد تظهر مواقع عسكرية اسرائيلية في الجولان السوري المحتل، ضمن الحلقة رقم (2)، من "الهدهد".