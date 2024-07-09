مصلحة الاقتصاد سطرت محضري ضبط بحق محل عصير ومحطة محروقات

نظّمت مصلحة الاقتصاد في الجنوب محضر ضبط بحق صاحب محل عصير، في صيدا.



وأُخذت عيّنة غير مطابقة للمواصفات من أصل ٩، وذلك بعد صدور نتائجها.



وأُوقف صاحب المحل عن العمل.



وسُطّر محضر ضبط بحق محطة محروقات في صور تبيع مادة البنزين ٩٥ اوكتان بسعر أعلى من السعر الرسميّ.