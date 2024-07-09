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مولوي بعد لقائه بري: أطمئن اللبنانيين ستكون هناك أخبار طيبة بالنسبة للوضع في الجنوب

أخبار لبنان
2024-07-09 | 07:52
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مولوي بعد لقائه بري: أطمئن اللبنانيين ستكون هناك أخبار طيبة بالنسبة للوضع في الجنوب
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مولوي بعد لقائه بري: أطمئن اللبنانيين ستكون هناك أخبار طيبة بالنسبة للوضع في الجنوب

أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ زيارته لرئيس مجلس النواب نبيه بري مهمة ضرورية.

وقال، بعد الزيارة: "إستبشرنا منه خيرًا وأطمئن اللبنانيين ستكون هناك أخبار طيبة بالنسبة للوضع في الجنوب."

وأضاف: "سيتوقف إطلاق النار في غزة قريبًا وينسحب على جنوب لبنان، جنوب الأبطال والذي بالفعل يعاني من ظلم."
 
وبحثا في موضوع المطار "الذي يجب أن يولى الإهتمام الكامل لاسيما موضوع الطاقة والكهرباء وطبيعي الأمن فيه، والذي يقوم به جهاز أمن المطار وتوليه وزارة الداخلية بالشق المتعلق بها كامل الإهتمام".

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