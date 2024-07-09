سقوط عنصرين بقصف اسرائيلي على سيارة لحزب الله في سوريا قرب الحدود مع لبنان

سقط شخصان على الأقل جراء قصف اسرائيلي استهدف سيارة لحزب الله في الجانب السوري من الحدود مع لبنان، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن وكالة فرانس برس بسقوط شخصين على الأقل وإصابة ثالث بجروح جراء قصف نفّذته مسيّرة اسرائيلية على سيارة لحزب الله في منطقة جديدة يابوس" الحدودية مع شرق لبنان.