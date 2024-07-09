الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الادارة والعدل ناقشت تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكريّ
أخبار لبنان
2024-07-09 | 09:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الادارة والعدل ناقشت تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكريّ
درست لجنة الادارة والعدل النيابية اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكريّ رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته.
كما درست في جلستها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكريّ.
وقد ناقشت اللجنة ملاحظات النواب على بعض النقاط التي كانت أثيرت في الجلسة السابقة.
وتم التوافق على عدد من النقاط المذكورة من الناحية المبدئية، على ان يعمل على صياغتها، ومنها تعزيز حق الدفاع امام المحكمة العسكرية اسوة بالمحاكم العدلية، جعل الاعمال التي يرتكبها العسكريون اذا كانت تتعلق بوظيفتهم العسكرية أو مرتبة بها أو بسببها من صلاحيات المحكمة العسكرية، أما الاعمال التي يرتكبها مدنيون فتخرج عن صلاحيات المحكمة العسكرية.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
والعدل
ناقشت
تعديل
أحكام
قانون
القضاء
العسكريّ
التالي
أسرار الصحف 9-7-2024
من إهدن... فرصة جديدة للفرح والاستثمار بالفنون
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-05-07
لتعزيز الوصول إلى القضاء والتعليم القانوني... إطلاق العيادة القانونية في جامعة الروح القدس
أخبار لبنان
2024-05-07
لتعزيز الوصول إلى القضاء والتعليم القانوني... إطلاق العيادة القانونية في جامعة الروح القدس
0
أخبار دولية
08:01
فتح تحقيق بحق مارين لوبن في فرنسا بتهمة التمويل غير القانوني لحملة انتخابات 2022
أخبار دولية
08:01
فتح تحقيق بحق مارين لوبن في فرنسا بتهمة التمويل غير القانوني لحملة انتخابات 2022
0
أخبار لبنان
2024-07-08
وزارة الزراعة تدين الغارات على مزرعة في جزين: هذا العمل العدواني يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقانون الدولي
أخبار لبنان
2024-07-08
وزارة الزراعة تدين الغارات على مزرعة في جزين: هذا العمل العدواني يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقانون الدولي
0
أخبار دولية
2024-07-08
انهيار أرضيّ في منجم غير قانونيّ للذهب في جزيرة سولاويسي الإندونيسية
أخبار دولية
2024-07-08
انهيار أرضيّ في منجم غير قانونيّ للذهب في جزيرة سولاويسي الإندونيسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:33
توقيف ٦ مواطنين لقيامهم بنشاطات إرهابية
أمن وقضاء
11:33
توقيف ٦ مواطنين لقيامهم بنشاطات إرهابية
0
أخبار لبنان
11:10
ميقاتي: لالتزام تنفيذ مندرجات القرار 1701 كاملًا بحذافيره
أخبار لبنان
11:10
ميقاتي: لالتزام تنفيذ مندرجات القرار 1701 كاملًا بحذافيره
0
أخبار لبنان
10:36
السفير السعودي استقبل محافظ بيروت
أخبار لبنان
10:36
السفير السعودي استقبل محافظ بيروت
0
أخبار لبنان
10:31
منصوري يواصل زيارته لواشنطن... وهذه تفاصيل لقاءاته
أخبار لبنان
10:31
منصوري يواصل زيارته لواشنطن... وهذه تفاصيل لقاءاته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
03:55
نيكول الحجل في عيد ميلادها الـ40: فستان أحمر يُظهر حملها (صورة)
منوعات
03:55
نيكول الحجل في عيد ميلادها الـ40: فستان أحمر يُظهر حملها (صورة)
0
فنّ
2024-07-07
بعد أن طرقت بابه مرات عدة لن تصدقوا كيف انتهت القصة الطريفة... نانسي عجرم تطلق "من نظرة"! (فيديو)
فنّ
2024-07-07
بعد أن طرقت بابه مرات عدة لن تصدقوا كيف انتهت القصة الطريفة... نانسي عجرم تطلق "من نظرة"! (فيديو)
0
فنّ
05:23
هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)
فنّ
05:23
هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)
0
فنّ
2024-07-07
هستيريا وتكسير الاستوديو... فيديو يوثق ما فعلته شيرين عبد الوهاب بعد خلافها مع حسام حبيب وسبب الإشكال: إبنتها؟!
فنّ
2024-07-07
هستيريا وتكسير الاستوديو... فيديو يوثق ما فعلته شيرين عبد الوهاب بعد خلافها مع حسام حبيب وسبب الإشكال: إبنتها؟!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:51
جديد "هدهد" حزب الله...
أخبار لبنان
06:51
جديد "هدهد" حزب الله...
0
أخبار لبنان
06:24
نواب المعارضة يتقدمون بخارطة طريق لانجاز الاستحقاق الرئاسي
أخبار لبنان
06:24
نواب المعارضة يتقدمون بخارطة طريق لانجاز الاستحقاق الرئاسي
0
أخبار لبنان
06:20
مخزومي من دار الفتوى: ماذا تفعل الحكومة غير البيانات والكلام؟
أخبار لبنان
06:20
مخزومي من دار الفتوى: ماذا تفعل الحكومة غير البيانات والكلام؟
0
أخبار لبنان
04:03
ميقاتي زار المفتي دريان: الطائفة السنيّة أكبر من أن تُختصر!
أخبار لبنان
04:03
ميقاتي زار المفتي دريان: الطائفة السنيّة أكبر من أن تُختصر!
0
أخبار دولية
15:23
بايدن يخضع لفحص طبي مرتين في الأسبوع
أخبار دولية
15:23
بايدن يخضع لفحص طبي مرتين في الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
من إهدن... فرصة جديدة للفرح والاستثمار بالفنون
تقارير نشرة الاخبار
13:47
من إهدن... فرصة جديدة للفرح والاستثمار بالفنون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حظوظ هاريس بالرئاسة…
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حظوظ هاريس بالرئاسة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
فرنسا بعد الانتخابات... خيارات الحكم والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
فرنسا بعد الانتخابات... خيارات الحكم والحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
غابرييل اتال.. باق رئيسًا لوزراء فرنسا
تقارير نشرة الاخبار
13:39
غابرييل اتال.. باق رئيسًا لوزراء فرنسا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:23
هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)
فنّ
05:23
هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)
2
فنّ
14:22
ناصيف زيتون: انا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان صرت صهرو كمان!
فنّ
14:22
ناصيف زيتون: انا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان صرت صهرو كمان!
3
أخبار لبنان
11:50
رسالة من الرئيس الايراني المنتخب لنصر الله... هذا ما جاء فيها
أخبار لبنان
11:50
رسالة من الرئيس الايراني المنتخب لنصر الله... هذا ما جاء فيها
4
آخر الأخبار
08:57
استشهاد المرافق السابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج ابو الفضل قرنبش في غارة اسرائيلية استهدفت سيارته على طريق دمشق بيروت
آخر الأخبار
08:57
استشهاد المرافق السابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج ابو الفضل قرنبش في غارة اسرائيلية استهدفت سيارته على طريق دمشق بيروت
5
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
6
منوعات
03:55
نيكول الحجل في عيد ميلادها الـ40: فستان أحمر يُظهر حملها (صورة)
منوعات
03:55
نيكول الحجل في عيد ميلادها الـ40: فستان أحمر يُظهر حملها (صورة)
7
فنّ
15:45
عارضة أزياء عشرينية تتهم كاني ويست بمحاولته خيانة زوجته معها: "طلب مني التسكع وهذا ما حصل"!
فنّ
15:45
عارضة أزياء عشرينية تتهم كاني ويست بمحاولته خيانة زوجته معها: "طلب مني التسكع وهذا ما حصل"!
8
فنّ
13:11
"حد ينقذ شيرين"... رضوى الشربيني تهاجم حسام حبيب وتكشف: "أنا عندي أدلة وإثباتات في القصة دي"! (فيديو)
فنّ
13:11
"حد ينقذ شيرين"... رضوى الشربيني تهاجم حسام حبيب وتكشف: "أنا عندي أدلة وإثباتات في القصة دي"! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More