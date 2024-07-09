منصوري يواصل زيارته لواشنطن... وهذه تفاصيل لقاءاته

واصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري زيارته لواشنطن والتقى مسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين ومسؤولين في صندوق النقد الدولي، ووصف منصوري أجواء اللقاءات المتعلقة بتجنب وضع لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي fatf بأنها إيجابية ولكن الأمور تبقى مرهونة بخواتيمها.



وقال منصوري لمن التقى بهم إن وضع لبنان على اللائحة الرمادية في هذا الظرف لا يتوافق مع منطق حثه على اتخاذ التدابير للخروج من الـcash economy لا سيما وأن مجموعة العمل المالي تدرك جيدًا ما قام به المصرف المركزي والقطاع المصرفي للحد من هذا التوجه ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.