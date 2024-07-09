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السفير السعودي استقبل محافظ بيروت

أخبار لبنان
2024-07-09 | 10:36
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السفير السعودي استقبل محافظ بيروت
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السفير السعودي استقبل محافظ بيروت

إستقبل لبسفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في مقر السفارة في بيروت اليوم، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود.

وجرى في خلال الإستقبال تبادل الأحاديث الودية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

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