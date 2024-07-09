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تباين بين وزير الدّفاع وقائد الجيش بشأن مصير مباراة الدّخول إلى الكلية الحربيّة

أخبار لبنان
2024-07-09 | 12:13
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تباين بين وزير الدّفاع وقائد الجيش بشأن مصير مباراة الدّخول إلى الكلية الحربيّة
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تباين بين وزير الدّفاع وقائد الجيش بشأن مصير مباراة الدّخول إلى الكلية الحربيّة

حضر التباين بين وزير الدّفاع الوطني موريس سليم، وقائد الجيش العماد جوزيف عون في جلسة مجلس الوزراء بشأن مصير مباراة الدّخول إلى الكلية الحربيّة. 

وحضر قائد الجيش جانبًا من الجلسة وكذلك سليم الذي حضر بشكل إستثنائي وغيرِ رسمي لبحث هذا الموضوع حصراً وهو طرح حلا يقضي بضم خمسة وخمسين تلميذ ضابط جديد تتم اضافتهم إلى الدُفعة السابقة. 

وقرر مجلس الوزراء إعطاء مهلة أسبوع لمتابعة الاتصالات على ان يعمل بدءا من الغد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال على تقريب وجهات النظر بين قائد الجيش ووزيرِ الدفاع. 












 
 

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