المكاري بعد مجلس الوزراء: ملف المدرسة الحربية قيد البحث وموضوع الكهرباء سيحل الخميس

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، أنّ موضوع المدرسة الحربية قيد البحث وألّا نتيجة في هذا الموضوع.



وأوضح أنّ مجلس الوزراء سيقوم باتصالات مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقائد الجيش جوزاف عون لتقريب وجهات النظر.



وقال: "إذا وصلنا إلى نتيجة تعقد جلسة لمجلس الوزراء سريعًا ويتخذ القرار الملائم."



وأشار إلى أنّ موضوع الكهرباء سوف يحل قبل الخميس.

