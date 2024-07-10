"كهرباء لبنان": قطع التيار الكهربائي لزوم صيانة مخارج قسم سير

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه سيتم إعادة فصل مخارج بخعون، بطرماز- نمرين وبخعون في الشمال للقيام بأعمال الصيانة عليها لمدة عشرين (20) يوماً، ابتداء" من يوم الإثنين الواقع فيه 08/07/2024، وذلك من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً (كمرحلة ثالثة)،



ولذلك ستعمد مؤسسة كهرباء لبنان الى تعويض المناطق التي تتغذى من هذه المخارج بذات ساعات التغذية فور توفر إمكانية التغذية في ظلّ الظروف الراهنة.