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ميقاتي في لقاء "الخطة الوطنية لمكافحة السرطان": المطلوب زيادة الوعي... الابيض: الوزارة اتخذت اجراءات لترشيد الإنفاق

أخبار لبنان
2024-07-10 | 06:22
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ميقاتي في لقاء &quot;الخطة الوطنية لمكافحة السرطان&quot;: المطلوب زيادة الوعي... الابيض: الوزارة اتخذت اجراءات لترشيد الإنفاق
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ميقاتي في لقاء "الخطة الوطنية لمكافحة السرطان": المطلوب زيادة الوعي... الابيض: الوزارة اتخذت اجراءات لترشيد الإنفاق

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي" أن المطلوب منا جميعا زيادة وعي اللبنانيين لاهمية الكشف المبكر والوقاية من السرطان، وضرورة اتباع نمط حياة صحي وتجنب العوامل الخطرة". 

وشدد ميقاتي في خلال اللقاء الذي عقدته وزارة الصحة العامة، برعاية رئيس الحكومة، في السرايا اليوم لمراجعة" الخطة الوطنية  لمكافحة السرطان" التي كانت قد أطلقت في السادس من تموز 2023 وهي خطة خمسية حتى 2028 تتضمن كل المحاور اللازمة لمواجهة السرطان، على ان الحكومة تولي هذا الملف اولوية قصوى وتتعاون مع جميع المعنيين لتنظيم عملية الحصول على العلاج اللازم ضمن خطة تأخذ في الاعتبار الامكانات المتاحة والاولويات بالنظر الى الاعباء الكثيرة المطلوبة والامكانات المحدودة، مشيراً الى أن التعاون القائم بين الحكومة وبين العديد من المنظمات والهيئات المعنية يساعد في تعزيز عمليات الاستجابة للحاجات الكثيرة في هذا الاطار.

وقال: "شهدنا تقدمًا في علاج السرطان وزيادة في نسب الشفاء، بفضل العلاجات المبتكرة. كما أن التقنيات الحديثة في التشخيص المبكر تمكن من اكتشاف السرطان في مراحله المبكرة، مما يزيد فرص العلاج الناجح".

وتمنى ميقاتي للجميع دوام الصحة والتمكن من خفض اعداد الاصابات بهذا المرض ومن تأمين العلاجات اللازمة للجميع.
 

وزير الصحة
من جهته، لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض الى أن الخطة الوطنية لمكافحة السرطان تشكل بارقة أمل في زمن صعب، وتُظهر أن السرطان يظل في صدارة أولويات وزارة الصحة العامة، مششدا على أن هذه الخطة شاملة، ولا تقتصر فقط على العلاج الآني. بل تشمل استراتيجية متكاملة حول السجل الوطني للسرطان، والوقاية، والكشف المبكر، والحياة ما بعد العلاج، والأبحاث والعلاجات الجديدة. 

وأكد الابيض أن اجراءات وزارة الصحة عبر برامج الرقم الصحي الموحد، وامان، وتتبع الدواء ساعدت في ترشيد الإنفاق، والتاكد من وصول الدواء إلى مستحقيه، مشيراً الى أن الوزارة تقوم بخدمة توزيع الدواء على ما يزيد عن ثلاثة عشر الف مصاب بالأمراض السرطانية او المستعصية شهريا، غير ما تغطيه من استشفاء وعلاج بالأشعة، في مستشفياتها الحكومية او الخاصة. 

وقال: "لا شك إن وضع الخطط وتنفيذها في ظل الأزمات وزمن شح الموارد مهمة شاقة، وهذا يبرز العمل الاستثنائي الذي يقوم به أعضاء لجنة الإشراف على الخطة الوطنية لمكافحة السرطان، ولجنة الأمراض السرطانية في الوزارة. إن التزامهم الثابت وعملهم الدؤوب كانا حجر الزاوية في ما انجز، وسوف ينجز باذن الله. وانا أوجه أعمق الشكر والامتنان لكل فرد منهم على تفانيهم وجهودهم". 

واضاف: "علينا أن نعترف بالدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني المحلية. إن جهودهم المستمرة لدعم المرضى، ونشر الوعي، والعمل على تحسين الرعاية الصحية لمرضى السرطان لا تُقدر بثمن".
 
 
 

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