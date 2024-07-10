ميقاتي في لقاء "الخطة الوطنية لمكافحة السرطان": المطلوب زيادة الوعي... الابيض: الوزارة اتخذت اجراءات لترشيد الإنفاق

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي" أن المطلوب منا جميعا زيادة وعي اللبنانيين لاهمية الكشف المبكر والوقاية من السرطان، وضرورة اتباع نمط حياة صحي وتجنب العوامل الخطرة".



وشدد ميقاتي في خلال اللقاء الذي عقدته وزارة الصحة العامة، برعاية رئيس الحكومة، في السرايا اليوم لمراجعة" الخطة الوطنية لمكافحة السرطان" التي كانت قد أطلقت في السادس من تموز 2023 وهي خطة خمسية حتى 2028 تتضمن كل المحاور اللازمة لمواجهة السرطان، على ان الحكومة تولي هذا الملف اولوية قصوى وتتعاون مع جميع المعنيين لتنظيم عملية الحصول على العلاج اللازم ضمن خطة تأخذ في الاعتبار الامكانات المتاحة والاولويات بالنظر الى الاعباء الكثيرة المطلوبة والامكانات المحدودة، مشيراً الى أن التعاون القائم بين الحكومة وبين العديد من المنظمات والهيئات المعنية يساعد في تعزيز عمليات الاستجابة للحاجات الكثيرة في هذا الاطار.



وقال: "شهدنا تقدمًا في علاج السرطان وزيادة في نسب الشفاء، بفضل العلاجات المبتكرة. كما أن التقنيات الحديثة في التشخيص المبكر تمكن من اكتشاف السرطان في مراحله المبكرة، مما يزيد فرص العلاج الناجح".



وتمنى ميقاتي للجميع دوام الصحة والتمكن من خفض اعداد الاصابات بهذا المرض ومن تأمين العلاجات اللازمة للجميع.