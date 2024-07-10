الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كركي :آلية لمعالجة معاملات الإستشفاء لمن تعذر عليه تأمين برامج المكننة اللازمة
أخبار لبنان
2024-07-10 | 06:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كركي :آلية لمعالجة معاملات الإستشفاء لمن تعذر عليه تأمين برامج المكننة اللازمة
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة قضى بموجبها معالجة إشكالية إدراج نظام الأعمال الجراحية المقطوعة على برامج المكننة، كالتالي:
"في حال عدم التزام المستشفى بنموذج وتعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة، سوف تعالج تصفية ومراقبة ودفع الأعمال الجراحية الواردة في كشوفات وفواتير هذه المستشفيات وفق معدل الأسعار السابقة المعمول بها، إعتبارا من 1/4/2024 ولغاية تاريخ التزامها بأحكام المذكرة رقم 746 على ألا تتعدى هذه الفترة تاريخ 30/6/2024 ضمنا.
هذا الإجراء يأتي ضمن مناخ التعاون الذي لطالما دعا إليه المدير العام، كذلك يعكس التجاوب الذي تبديه إدارة الصندوق تجاه القطاع الإستشفائي والذي من شأنه تسهيل إنجاز معاملاته ومعالجتها وبالتالي الإسراع في قبض مستحقاته المالية كي يحافظ لبنان على دوره كمستشفى الشرق ويؤمن الضمان أفضل الخدمات للمضمونين من دون تكبيدهم أعباء مالية خيالية".
أخبار لبنان
:آلية
لمعالجة
معاملات
الإستشفاء
تأمين
برامج
المكننة
اللازمة
التالي
نصاب الجمعية العمومية لجمعية المصارف لم يكتمل.. وهذا ما سيحصل
ميقاتي في لقاء "الخطة الوطنية لمكافحة السرطان": المطلوب زيادة الوعي... الابيض: الوزارة اتخذت اجراءات لترشيد الإنفاق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-07-03
القرم من بكركي: قريبا سيصدر طابع بريدي عليه صورة البطريرك الدويهي ليكون شفيعا وقدوة لشعب لبنان
آخر الأخبار
2024-07-03
القرم من بكركي: قريبا سيصدر طابع بريدي عليه صورة البطريرك الدويهي ليكون شفيعا وقدوة لشعب لبنان
0
أمن وقضاء
2024-06-14
سرقا دراجات آلية و"توك توك" ثم قاما ببيعها ومفرزة زحلة القضائية تلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
2024-06-14
سرقا دراجات آلية و"توك توك" ثم قاما ببيعها ومفرزة زحلة القضائية تلقي القبض عليهما
0
آخر الأخبار
2024-05-24
مصدر رفيع للقاهرة الإخبارية: معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني ومصر سترسل المساعدات مجددا عبره من خلال آلية يُتفق عليها مع السلطة الفلسطينية
آخر الأخبار
2024-05-24
مصدر رفيع للقاهرة الإخبارية: معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني ومصر سترسل المساعدات مجددا عبره من خلال آلية يُتفق عليها مع السلطة الفلسطينية
0
أخبار لبنان
2024-05-07
نقابة المستشفيات: لتأمين الأموال اللازمة لتغطية الكلفة الفعلية للطبابة
أخبار لبنان
2024-05-07
نقابة المستشفيات: لتأمين الأموال اللازمة لتغطية الكلفة الفعلية للطبابة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:03
أقدم على التحرش بقاصر فكانت له مفرزة صيدا القضائية بالمرصاد
أمن وقضاء
08:03
أقدم على التحرش بقاصر فكانت له مفرزة صيدا القضائية بالمرصاد
0
أخبار لبنان
07:56
سلسلة اجتماعات لنواب المعارضة في المجلس النيابي مع كتل نيابية مختلفة…
أخبار لبنان
07:56
سلسلة اجتماعات لنواب المعارضة في المجلس النيابي مع كتل نيابية مختلفة…
0
أخبار لبنان
07:53
المعنيون يعملون على ايجاد مخارج لأزمة الكهرباء... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:53
المعنيون يعملون على ايجاد مخارج لأزمة الكهرباء... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:46
جعجع: من يريد حوارا فعليا عليه تلقف اقتراحات المعارضة فورا ومن دون إبطاء
أخبار لبنان
07:46
جعجع: من يريد حوارا فعليا عليه تلقف اقتراحات المعارضة فورا ومن دون إبطاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-07-03
أمن الدولة تخلي بلدة بكفتين من النازحين
أمن وقضاء
2024-07-03
أمن الدولة تخلي بلدة بكفتين من النازحين
0
رياضة
2024-07-07
مواجهاتٌ ناريةٌ في نصفِ نهائي بطولةِ اممِ اوروبا
رياضة
2024-07-07
مواجهاتٌ ناريةٌ في نصفِ نهائي بطولةِ اممِ اوروبا
0
آخر الأخبار
2024-07-05
الجيش الإسرائيلي: مقاتلة حربية لسلاح الجو قصفت منصة إطلاق صواريخ لحزب الله في مروحين ونقطة مراقبة في حولا
آخر الأخبار
2024-07-05
الجيش الإسرائيلي: مقاتلة حربية لسلاح الجو قصفت منصة إطلاق صواريخ لحزب الله في مروحين ونقطة مراقبة في حولا
0
آخر الأخبار
16:48
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا الحربية إستهدفت بنى تحتية عسكرية لحزب الله تم إطلاق الصواريخ منها باتجاه الجولان
آخر الأخبار
16:48
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا الحربية إستهدفت بنى تحتية عسكرية لحزب الله تم إطلاق الصواريخ منها باتجاه الجولان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:56
سلسلة اجتماعات لنواب المعارضة في المجلس النيابي مع كتل نيابية مختلفة…
أخبار لبنان
07:56
سلسلة اجتماعات لنواب المعارضة في المجلس النيابي مع كتل نيابية مختلفة…
0
أخبار لبنان
07:53
المعنيون يعملون على ايجاد مخارج لأزمة الكهرباء... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:53
المعنيون يعملون على ايجاد مخارج لأزمة الكهرباء... اليكم التفاصيل
0
رياضة
13:50
الجولة اليومية على تفاصيل مهرجان الـEuro Fest من سكة الحديد في بيروت
رياضة
13:50
الجولة اليومية على تفاصيل مهرجان الـEuro Fest من سكة الحديد في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الماكرونية تستعيد مكانتها.. واليسار على حافة الانهيار
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الماكرونية تستعيد مكانتها.. واليسار على حافة الانهيار
0
رياضة
13:48
صراع كبير بين روجيه وأليكس فغالي على لقب سباق تسلق الهضبة في بكفيا
رياضة
13:48
صراع كبير بين روجيه وأليكس فغالي على لقب سباق تسلق الهضبة في بكفيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الناتو في واشنطن والعين على قادة دوله وفي الطليعة بايدن!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الناتو في واشنطن والعين على قادة دوله وفي الطليعة بايدن!
0
رياضة
13:44
المتطوعون اللبنانيون سفراء لوطن الأرز في أولمبياد باريس!
رياضة
13:44
المتطوعون اللبنانيون سفراء لوطن الأرز في أولمبياد باريس!
0
أخبار دولية
13:43
السيارات الكهربائية تجمع الصين بتركيا عبر مليار دولار
أخبار دولية
13:43
السيارات الكهربائية تجمع الصين بتركيا عبر مليار دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مبادرة رئاسية رابعة باسم المعارضة بعد تراجع القوات عن رفض التشاور
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مبادرة رئاسية رابعة باسم المعارضة بعد تراجع القوات عن رفض التشاور
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
12:38
بعدما تخلّت عن قصرها... ممثلة شهيرة على الشاطئ في إسبانيا بالبيكيني الأحمر (صور)
موضة وجمال
12:38
بعدما تخلّت عن قصرها... ممثلة شهيرة على الشاطئ في إسبانيا بالبيكيني الأحمر (صور)
2
آخر الأخبار
08:57
استشهاد المرافق السابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج ابو الفضل قرنبش في غارة اسرائيلية استهدفت سيارته على طريق دمشق بيروت
آخر الأخبار
08:57
استشهاد المرافق السابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج ابو الفضل قرنبش في غارة اسرائيلية استهدفت سيارته على طريق دمشق بيروت
3
حال الطقس
02:07
درجات الحرارة إلى ارتفاع ... متى تبلغ ذروتها؟
حال الطقس
02:07
درجات الحرارة إلى ارتفاع ... متى تبلغ ذروتها؟
4
منوعات
13:15
لهذا السبب المخيف... شابة أسترالية تقرر مغادرة لندن والعودة إلى وطنها! (فيديو)
منوعات
13:15
لهذا السبب المخيف... شابة أسترالية تقرر مغادرة لندن والعودة إلى وطنها! (فيديو)
5
منوعات
12:28
طالبة مدرسة تنجب طفلها في مرحاض النساء... لم تلاحظ عائلتها الفرق!
منوعات
12:28
طالبة مدرسة تنجب طفلها في مرحاض النساء... لم تلاحظ عائلتها الفرق!
6
صحف اليوم
00:17
التعويض العائلي إلى 2.25 مليون ليرة (الأخبار)
صحف اليوم
00:17
التعويض العائلي إلى 2.25 مليون ليرة (الأخبار)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الماكرونية تستعيد مكانتها.. واليسار على حافة الانهيار
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الماكرونية تستعيد مكانتها.. واليسار على حافة الانهيار
8
منوعات
15:12
أرادت أن تبدو جميلة في صور الولادة... ما قامت به امرأة أثار استغراب المتابعين! (فيديو)
منوعات
15:12
أرادت أن تبدو جميلة في صور الولادة... ما قامت به امرأة أثار استغراب المتابعين! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More