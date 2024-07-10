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كركي :آلية لمعالجة معاملات الإستشفاء لمن تعذر عليه تأمين برامج المكننة اللازمة

أخبار لبنان
2024-07-10 | 06:42
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كركي :آلية لمعالجة معاملات الإستشفاء لمن تعذر عليه تأمين برامج المكننة اللازمة
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كركي :آلية لمعالجة معاملات الإستشفاء لمن تعذر عليه تأمين برامج المكننة اللازمة

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة قضى بموجبها معالجة إشكالية إدراج نظام الأعمال الجراحية المقطوعة على برامج المكننة، كالتالي: 

"في حال عدم التزام المستشفى بنموذج وتعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة، سوف تعالج تصفية ومراقبة ودفع الأعمال الجراحية الواردة في كشوفات وفواتير هذه المستشفيات وفق معدل الأسعار السابقة المعمول بها، إعتبارا من 1/4/2024 ولغاية تاريخ التزامها بأحكام المذكرة رقم 746 على ألا تتعدى هذه الفترة تاريخ 30/6/2024 ضمنا. 

هذا الإجراء يأتي ضمن مناخ التعاون الذي لطالما دعا إليه المدير العام، كذلك يعكس التجاوب الذي تبديه إدارة الصندوق تجاه القطاع الإستشفائي والذي من شأنه تسهيل إنجاز معاملاته ومعالجتها وبالتالي الإسراع في قبض مستحقاته المالية كي يحافظ لبنان على دوره كمستشفى الشرق ويؤمن الضمان أفضل الخدمات للمضمونين من دون تكبيدهم أعباء مالية خيالية".

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