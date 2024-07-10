المعنيون يعملون على ايجاد مخارج لأزمة الكهرباء... اليكم التفاصيل

على أبواب فصل الصيف، أزمة قديمة جديدة تتمثل بانقطاع التيار الكهربائي نتيجة عدم توفر السيولة.

وفي هذا الاطار، يعمل المعنيون على ايجاد حلّ. فماذا في التفاصيل؟