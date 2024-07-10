نصاب الجمعية العمومية لجمعية المصارف لم يكتمل.. وهذا ما سيحصل

لم يكتمل نصاب الجمعية العمومية لجمعية المصارف الذي كان مقررا انعقادها اليوم.



وبحسب مصادر مصرفية، فان المجلس الحالي للجمعية يبقى يمارس مهامه بانتظار تعيين موعد ثان للجمعية العمومية.