سلسلة اجتماعات لنواب المعارضة في المجلس النيابي مع كتل نيابية مختلفة…

بعد اعلان نواب قوى المعارضة خارطةَ طريقٍ رئاسية قاربوا فيها كيفيةَ انهاءِ الازمة وفق الآليات الدستورية، عقدت لجنة متابعة الملف الرئاسي من نواب قوى المعارضة سلسلة اجتماعات في المجلس النيابي مع كتل نيابية مختلفة.