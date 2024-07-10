ميقاتي ترأس اجتماعين ماليين بحثا في موضوع الموازنة وتعديل الرواتب والأجور

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعين ماليين في السراي اليوم، الأول شارك فيه وزير المالية يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وخصص الاجتماع لبحث موضوع الموازنة.



أما الاجتماع الثاني فشارك فيه وزير المالية، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، وخصص الاجتماع لاستكمال البحث في أوضاع الموظفين وتعديل الرواتب والأجور. أما الاجتماع الثاني فشارك فيه وزير المالية، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، وخصص الاجتماع لاستكمال البحث في أوضاع الموظفين وتعديل الرواتب والأجور.



واستقبل رئيس الحكومة النائب فيصل كرامي وعرض معه الأوضاع الراهنة. واستقبل رئيس الحكومة النائب فيصل كرامي وعرض معه الأوضاع الراهنة.