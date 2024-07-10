ضاهر يضع مجلس النواب أمام خيارين: انتخاب رئيس قبل نهاية أيلول أو استقالة جماعية

أوضح النائب ميشال ضاهر على منصة أنه "استمع اليوم في مجلس النواب الى تفاصيل مبادرة المعارضة لانتخاب رئيس للجمهوريّة"، مشيرا إلى أنه "في رده عليهم اورد كيف أنّ المجلس النيابي فشل في انتخاب رئيس للجمهوريّة، وفشل في إقرار الحلول للأزمات المالية والإقتصادية والإجتماعية، وفشل في إيقاف النهب المنظّم لمقدّرات الدولة، وفشل في إقرار موازناتٍ إصلاحيّة، وفشل في إعادة هيكلة المصارف لاعادة إطلاق عجلة النمو الاقتصادي للحفاظ على الحدّ الادنى من أموال المودعين".



‏وتابع بالقول :" أبلغتهم في النهاية بأنه علينا كنوابٍ أن نتحمّل مسؤوليّتنا تجاه الناس وتجاه ضمائرنا، وإذا كنّا فشلنا في ذلك كلّه فلنتّفق أقلّه على استقالةٍ جماعيّة إن لم ننجح في انتخاب رئيس قبل نهاية أيلول المقبل".



وشدد الضاهر على أن "‏للوطن والشعب حقٌّ علينا، وإن لم يحاسبنا الناس سيحاسبنا التاريخ وستلاحقنا لعنته".