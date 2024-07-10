الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الوقت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ضاهر يضع مجلس النواب أمام خيارين: انتخاب رئيس قبل نهاية أيلول أو استقالة جماعية

أخبار لبنان
2024-07-10 | 08:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ضاهر يضع مجلس النواب أمام خيارين: انتخاب رئيس قبل نهاية أيلول أو استقالة جماعية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ضاهر يضع مجلس النواب أمام خيارين: انتخاب رئيس قبل نهاية أيلول أو استقالة جماعية

أوضح النائب ميشال ضاهر على منصة أنه "استمع اليوم في مجلس النواب الى تفاصيل مبادرة المعارضة لانتخاب رئيس للجمهوريّة"، مشيرا إلى أنه "في رده عليهم اورد كيف أنّ المجلس النيابي فشل في انتخاب رئيس للجمهوريّة، وفشل في إقرار الحلول للأزمات المالية والإقتصادية والإجتماعية، وفشل في إيقاف النهب المنظّم لمقدّرات الدولة، وفشل في إقرار موازناتٍ إصلاحيّة، وفشل في إعادة هيكلة المصارف لاعادة إطلاق عجلة النمو الاقتصادي للحفاظ على الحدّ الادنى من أموال المودعين".

‏وتابع بالقول :" أبلغتهم في النهاية بأنه علينا كنوابٍ أن نتحمّل مسؤوليّتنا تجاه الناس وتجاه ضمائرنا، وإذا كنّا فشلنا في ذلك كلّه فلنتّفق أقلّه على استقالةٍ جماعيّة إن لم ننجح في انتخاب رئيس قبل نهاية أيلول المقبل".

وشدد الضاهر على أن "‏للوطن والشعب حقٌّ علينا، وإن لم يحاسبنا الناس سيحاسبنا التاريخ وستلاحقنا لعنته".

أخبار لبنان

ميشال ضاهر

انتخاب رئيس

مجلس النواب

LBCI التالي
حمية أطلق خطة تسيير حافلات النقل المشترك تباعاً لتشمل مختلف المناطق اللبنانية
أقدم على التحرش بقاصر فكانت له مفرزة صيدا القضائية بالمرصاد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-06-11

فراس حمدان للـ LBCI: موجودون في مجلس النواب وملتزمون بالآلية الدستورية والديمقراطية للانتخاب ونحن ضد خلق بدع دستورية جديدة والمشكلة ليست في الحوار بل في فريق لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-05

حاصباني لـ حوار المرحلة: لا مشكلة بالتشاور بحال حصلت جلسة انتخابية مفتوحة فدور رئيس مجلس النواب ترؤّس جلسة انتخاب رئيس جمهورية ويمكن التشاور في الصالات في البرلمان للوصول إلى اتفاق

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-15

وضاح الصادق خلال الجلسة النيابية: مهمة مجلس النواب المساءلة والمحاسبة والحل فقط بانتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-09

الكتائب: لا سوابق ولا اعراف من خارج الدستور لانتخاب رئيس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:42

التيار الوطني الحر يبدي تجاوبه مع ما تمّ عرضه من قبل نواب المعارضة في سبيل التشاور لانتخاب الرئيس

LBCI
أخبار لبنان
08:59

نقابة المعلمين: لاستكمال عملية تصحيح الامتحانات في أسرع وقت ممكن

LBCI
أخبار لبنان
08:32

حمية أطلق خطة تسيير حافلات النقل المشترك تباعاً لتشمل مختلف المناطق اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
08:03

أقدم على التحرش بقاصر فكانت له مفرزة صيدا القضائية بالمرصاد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:50

الجولة اليومية على تفاصيل مهرجان الـEuro Fest من سكة الحديد في بيروت

LBCI
أخبار دولية
08:38

باريس تعتبر القصف الإسرائيلي لمدارس في غزة "غير مقبول"

LBCI
آخر الأخبار
07:00

وزارة الصحة في غزة: مقتل 38295 فلسطينيا وإصابة 88241 آخرين في الهجوم العسكري الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول

LBCI
أخبار لبنان
13:00

تعميم إلى الإدارات العامة والمجالس والصناديق بشأن الإستفادة من أحكام البند 1 من المادة 88 من قانون موازنة 2024

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:56

سلسلة اجتماعات لنواب المعارضة في المجلس النيابي مع كتل نيابية مختلفة…

LBCI
أخبار لبنان
07:53

المعنيون يعملون على ايجاد مخارج لأزمة الكهرباء... اليكم التفاصيل

LBCI
رياضة
13:50

الجولة اليومية على تفاصيل مهرجان الـEuro Fest من سكة الحديد في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الماكرونية تستعيد مكانتها.. واليسار على حافة الانهيار

LBCI
رياضة
13:48

صراع كبير بين روجيه وأليكس فغالي على لقب سباق تسلق الهضبة في بكفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الناتو في واشنطن والعين على قادة دوله وفي الطليعة بايدن!

LBCI
رياضة
13:44

المتطوعون اللبنانيون سفراء لوطن الأرز في أولمبياد باريس!

LBCI
أخبار دولية
13:43

السيارات الكهربائية تجمع الصين بتركيا عبر مليار دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مبادرة رئاسية رابعة باسم المعارضة بعد تراجع القوات عن رفض التشاور

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
12:38

بعدما تخلّت عن قصرها... ممثلة شهيرة على الشاطئ في إسبانيا بالبيكيني الأحمر (صور)

LBCI
منوعات
12:28

طالبة مدرسة تنجب طفلها في مرحاض النساء... لم تلاحظ عائلتها الفرق!

LBCI
حال الطقس
02:07

درجات الحرارة إلى ارتفاع ... متى تبلغ ذروتها؟

LBCI
منوعات
13:15

لهذا السبب المخيف... شابة أسترالية تقرر مغادرة لندن والعودة إلى وطنها! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:17

التعويض العائلي إلى 2.25 مليون ليرة (الأخبار)

LBCI
منوعات
14:19

بأسلوب مضحك وغير متوقع... تسعينية تنتقم من حفيدتيها لهذا السبب! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:12

أرادت أن تبدو جميلة في صور الولادة... ما قامت به امرأة أثار استغراب المتابعين! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الماكرونية تستعيد مكانتها.. واليسار على حافة الانهيار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More