نقابة المعلمين: لاستكمال عملية تصحيح الامتحانات في أسرع وقت ممكن

أكدت نقابة المعلمين على أحقية مطالب الأساتذة في زيادات على بدلات التصحيح التي أصبحت زهيدة جدًا.



وطالبت النقابة في بيان الأساتذة، بأن يعودوا إلى استكمال عملية التصحيح في أسرع وقت ممكن، وإعطاء فرصة للجهود المبذولة أن تعطي ثمارها المرجوة، "فيما نطالب وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بوجوب رفع الاجور في قرار واضح، تقديرًا لجهود المصحّحين في هذه الفترة الصعبة".



وأكدت أن "بعد أربع سنوات، كنا حريصين فيها على تأمين جميع الاستحقاقات التربوية الرسمية بشكل طبيعي ومن دون معوقات، وبخاصّة أننا ندرك حرص الوزير الحلبي على استكمال هذا الاستحقاق من دون تأخير، كما وحرصه على حقوق المصححين وتقديره لجهودهم، والذي نرجو منه التحرك سريعًا لمعالجة هذا الموضوع، وإصدار نتائج الامتحانات في مواعيدها المعتادة كي يتمكّن الطلاب من الالتحاق بجامعاتهم والتقدم إلى امتحانات الدخول في الجامعات اللبنانية وجامعات الخارج ضمن المهل والمواعيد المحددة".



وطالبت نقابة المعلمين من الأساتذة في المدارس الخاصة المشاركة بكثافة في عملية التصحيح تأمينًا لحسن سير هذه العملية الأساسية كواجب تربوي على جميع المعلمين في الرسمي والخاص.