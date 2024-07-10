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نصرالله: ما ترضى به حماس نرضى به جميعًا

أخبار لبنان
2024-07-10 | 11:12
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نصرالله: ما ترضى به حماس نرضى به جميعًا
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نصرالله: ما ترضى به حماس نرضى به جميعًا

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "المقاومة التي تطلق مئات الصواريخ وعشرات المسيرات في يوم واحد على أهداف حساسة في الشمال وفي الجولان رسالتها أنها لا تخاف من الحرب وليس لديها أي قلق من الذهاب الى أي خيار".

وقال خلال الاحتفال التأبيني للشهيد محمد نعمة ناصر في "مجمع الإمام المجتبى" بالضاحية الجنوبية: " الشمال مرتبط بغزة، وإذا أُريد له أن يهدأ فيجب أن تتوقف الحرب في غزة، وأن وقف الحرب غزة هو السبيل الوحيد لوقف الحرب في الشمال".

واضاف "دخلنا المعركة وحدّدنا لها أهدافا ونحن نرى تحقيق هذه الأهداف يوما بعد يوم والأهم أن العدو يعترف بتحقق هذه الإنجازات".

وشدد على أن "جبهة لبنان ماضية في تحقيق هدفها وتضغط على العدو إما الرضوخ أو الهلاك، والعدو يعيش خلال هذه المعركة أسوأ أيامه".

واشار الى أن "نتنياهو وبن غفير وسموتريش هم الذين يعاندون التوصل لاتفاق من أجل مصلحتهم ولضمان بقائهم في السلطة".

وقال: "حماس تُمثل محور المقاومة في المفاوضات، وما ترضى به نرضى به جميعا لأنها تنسق مع الفصائل الفلسطينية".

ولفت الى أن "إصرار نتنياهو على عملية رفح هو إقرار بهزيمته"، مؤكدا أن "أحد أهم المكاسب اللبنانية من صمود المقاومة الفلسطينية هو أنه لو حقق العدو نصرا سريعا في غزة لكان لبنان أول من سيكون في دائرة التهديد".

وقال نصرالله: "العدو تحدث في البداية عن إبعاد حزب الله عن الحدود 3 كلم فكشفنا عن سلاح "كورنت" بمدى 8 كلم، فصار العدو يريد إبعادنا 8 كلم فكشفنا عن صاروخ "ألماس" بمدى 10 كلم، فصار يريد إبعادنا 10 كلم عن الحدود".

واضاف: "وزير حرب العدو قال إن الدبابة التي تخرج من رفح يمكنها الوصول إلى الليطاني ونحن نراها بفيديوهات المقاومة الفلسطينية تُدمّر، ومن يُهددنا باجتياح جنوب الليطاني فلينظر إلى ما يجري في رفح بمساحتها الضيقة حيث فشل في تحقيق اي نصر".

وتابع: "اذا حصل اتفاق على وقف اطلاق النار جبهتنا ستوقف اطلاق النار بمعزل عن اي مفاوضات لأنها جبهة اسناد".

وأكد اننا "ننتظر نتيجة المفاوضات والعالم كله سلم أن إسرائيل غير قادرة على الحسم العسكري ويجب أن يقف إطلاق النار".

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