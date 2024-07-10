اعتداءات تطال باصات الدولة… وهذا ما قاله سجيع عطية للـLBCI

إنطلقت اليوم، باصات النقل المشترك في لبنان، التي قدمتها فرنسا.



وقد تحركت مافيا الفانات والباصات بسرعة، وتعرضت في منطقتي الدورة وعين المريسة، لباصات الدولة.



وتعليقا على الموضوع، شدد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب سجيع عطية في حديث للـLBCI، على أن هناك مسؤولية كبيرة على الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية وعلى جميع المسؤولين لمتابعة هذا الموضوع بدقة". وقال: "ليس معقولا أن تبقى تلك المافيات مسيطرة على البلد".



وأعلن أن مؤتمرا صحفيا للجنة الأشغال سيعقد غدا لتحميل الجميع المسؤولية. وقال: "هذا الموضوع عند الأجهزة الأمنية". وأضاف: "إما نقول هناك دولة أو نقول السلام على هذه الدولة".



