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وزير الثقافة يلتقي قائد الجيش والوزير سليم: أجواء اللقاءين إيجابية
أخبار لبنان
2024-07-10 | 13:34
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وزير الثقافة يلتقي قائد الجيش والوزير سليم: أجواء اللقاءين إيجابية
في ظل الإنشغال بالخلاف بين قيادة الجيش ووزير الدفاع بشأن تلامذة المدرسة الحربية، كان لافتاً لقاء قائد الجيش العماد جوزيف عون مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان.
في الموازاة، تحرك وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، وإلتقى كلاً من العماد جوزيف عون، والوزير موريس سليم.
وأكد المرتضى للـLBCI أن أجواء اللقاءين إيجابية، وأنه لمس حرصهما على المؤسسة العسكرية وعلى البلاد وعلى الآخر.
وقد أبدى المرتضى إطمئنانه إلى أن خواتيم الأمور ستكون إيجابية ومريحة للمؤسسة العسكرية في وقت قريب جداً.
أخبار لبنان
محمد وسام المرتضى
جوزيف عون
موريس سليم
المدرسة الحربية
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