تجدد: خارطة طريق المعارضة تشكل فرصة جدية للانتقال من مناخ التعطيل إلى انتخاب رئيس

أعلنت كتلة "تجدد" في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي في مقرها في سن الفيل أنها ناقشت "خارطة الطريق التي قدمتها قوى المعارضة والنتائج المترتبة عنها، واستمعت من عضو الكتلة النائب فؤاد مخزومي الى مضمون المشاورات التي أجراها وفد المعارضة مع مختلف الكتل النيابية، كما إلى نتائج اللقاء بين الوفد وسفراء مجموعة الدول الخمس".



واعتبرت أن "خارطة الطريق التي تقدمت بها المعارضة تشكل فرصة جدية للانتقال من مناخ التعطيل، إلى انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً لما ينص عليه الدستور، ما يشكل مدخلاً لاستعادة سيادة الدولة وحكم القانون والمؤسسات".



ودعت الكتلة القوى السياسية كافة إلى تلقف هذه الفرصة، لوقف الانهيار الذي يعانيه لبنان على مختلف الصعد، والبدء بورشة الإنقاذ الجدي.