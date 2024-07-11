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بوحبيب اتصل بنظيره المصري... وعبدالعاطي يشدد على الدعم المصري الكامل لاستقرار لبنان

أخبار لبنان
2024-07-11 | 04:00
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بوحبيب اتصل بنظيره المصري... وعبدالعاطي يشدد على الدعم المصري الكامل لاستقرار لبنان
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بوحبيب اتصل بنظيره المصري... وعبدالعاطي يشدد على الدعم المصري الكامل لاستقرار لبنان

اتصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب بنظيره المصري بدر عبدالعاطي لتهنئته بمنصبه الجديد، مُعربًا عن "تقدير لبنان للدعم المصري المتواصل له ولمواجهة التحديات التي يمرّ فيها".

بدوره، شكر الوزير المصري للوزير بوحبيب مبادرته بالاتصال والتهنئة، مؤكدا "ما توليه مصر من أولوية للملف اللبناني". وشدد على "الدعم المصري الكامل لاستقرار لبنان وصون سيادته أمام ما يواجهه من تهديدات ومخاطر".

وأشار إلى أنّ "مصر ستُكثّف اتصالاتها مع الأطراف الدولية الفاعلة، سعياً للتوصل إلى وقف فوري للحرب على غزة، ومنع انزلاق المنطقة إلى حال عدم استقرار واسعة النطاق.

وأكد الجانبان تطلّعهما الدائم لاستمرار التنسيق والتشاور بهدف تعزيز مختلف أوجُه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

أخبار لبنان

بوحبيب

بدر عبدالعاطي

لبنان

مصر

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