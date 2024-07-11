الراعي عرض مع تجمع الأجراء المتقاعدين مطالبه وأعلن "تضامنه الكامل معها"

زار وفد من "تجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة" مقر البطريركية المارونية في الديمان ضمن الزيارات التي اتفق على القيام بها للمرجعيات الروحية وقد استقبلهم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.



وشرح الوفد معاناته على مستوى تعويض نهاية الخدمة، معاشات التقاعد واشتراكات الضمان الصحي والمفعول الرجعي عبر مداخلات عدة للزملاء وقد قدمت للراعي ورقة بالمطالب مرفقة مع البيان.



واستمع البطريرك الراعي، بحسب بيان، الى مطالب الوفد بتمعن وأعلن "تضامنه الكامل معها"، واعدا بـ"متابعة الموضوع حتى الوصول إلى تعويض لائق يؤدي إلى العيش بكرامة لكل متقاعد".

