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ميقاتي: تواعدنا على لقاء قريب في بغداد لمتابعة موضوع الكهرباء
أخبار لبنان
2024-07-11 | 05:08
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ميقاتي: تواعدنا على لقاء قريب في بغداد لمتابعة موضوع الكهرباء
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ميقاتي: تواعدنا على لقاء قريب في بغداد لمتابعة موضوع الكهرباء
شكر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء العراقي، قائلا بأنه لم يتردد من ان يوعز باستمرار تزويد لبنان بالفيول العراقي. وقال: "تواعدنا على لقاء قريب في بغداد بعد انتهاء مراسم عاشوراء لمتابعة هذا الموضوع وللعمل من اجل المزيد من التعاون".
وفي سياق آخر، رأى خلال إفتتاح مصنع تجميع وانتاج الأجهزة الالكترونية في الجامعة اللبنانية-الفنار أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على المجتمع الجامعي والصناعات الوطنية.
وقال: "إن جامعتنا اللبنانية هي مقام الصدارة والتقدير لإنجازاتها العلمية المعتبرة عالمياً ، وذات التصنيف الاعتمادي الدولي .وهي المقام الذي تلتقي فيه اجيالنا البانية للمستقبل ، والواعدة بالكثير من الخير والامل بعزم وارادة وزخم وطني . واؤكد ان الجامعة بما لديها من كفاءات وخبرات علمية وبحثية وادارية تثبت أنها تمتلك نظاما بيئيا مناسبا للإبتكار، وهذا ما سيشجع المستثمرين على التعاون مع الجامعة في مشاريع مماثلة".
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