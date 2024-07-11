عطية: على الاجهزة الامنية حماية باصات الدولة... وندفع الاف الدولارات عن كل باخرة فيول بسبب التأخير

غداة اطلاق وزارة الأشغال العامة والنقل خطة تسيير حافلات النقل المشترك, وتعرضها لاحقا للتعدي, اكد النائب سجيع عطية اننا بأمس الحاجة للنقل المشترك، وقال ان التحدي ليس باطلاق باصات الدولة انما في استمرارها ونجاحها.



وعن الكهرباء، قال عطية: "باخرتان للفيول واقفتان ندفع 18 الف دولار يوميا على كل باخرة بسبب التأخير ومنذ10 ايام اصبح المدفوع نحو نصف مليون دولار وهناك تداخل في المسؤوليات ووضعنا سيء والشركة لم تعد تتجاوب لأنها سمعن بوجود مناقصات".