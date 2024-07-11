التقدمي: المعلومات التي نُشرت حول خرق إسرائيل اتصالات اللبنانيين إخبار للقضاء

اعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي انه "في ظل ما يتعرض له لبنان من عدوان إسرائيلي وحشي، يأتي ما كشفته جريدة "النهار" عن انكشاف أمني خطير في ظل استهتار رسمي غير مبرّر، إذ تخرق إسرائيل خصوصيات اللبنانيين واتصالاتهم من خلال التنصّت على المكالمات الهاتفية عبر الكابل البحري الذي يربط لبنان بقبرص".



وقالت في بيان:" يدعو الحزب التقدمي الإشتراكي المعنيين للتحرّك فوراً لوقف هذا الخرق، ويستغرب موافقة لبنان في العام 2022 على إنشاء كابل CADMOS 2 الذي يربط لبنان بمحطة إنزال "بنتاسخينوس" التي تحوي الكوابل الإسرائيلية JONAH وARIEL التي تربط حيفا وتل أبيب بقبرص. ويستهجن الحزب التقدمي الإشتراكي عدم اتخاذ أي اجراءات احترازية من قبل لبنان يمنع مثل هذا الخرق الكبير".



وختم البيان:"مرة جديدة يتحوّل الإهمال الرسمي إلى فضيحة، بل إلى جريمة. وعليه، يدعو الحزب التقدمي الإشتراكي إلى اعتبار المعلومات التي نُشرت بهذا الخصوص بمثابة إخبار للقضاء والأجهزة الأمنية والقضائية المختصة لوضع حد للجريمة المرتكبة باسم "قدموس"، بما تحمله من اعتداء حالي، وانتهاك لتاريخ الحضارة الفينيقية والإغريقية ولتاريخ اللبنانيين وحاضرهم ومستقبلهم وأمنهم".