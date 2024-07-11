مخزومي استقبل سفير تركيا: لعدم توريط لبنان في أي معركة وتطبيق القرار 1701

استقبل رئيس حزب "الحوار الوطنيّ" النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت، بحضور المستشارة السياسية كارول زوين، السفير التركيّ علي باريش أولوصوي.، للبحث في أوضاع لبنان والمِنطقة.



وشدّد مخزومي على ضرورة تعزيز العلاقات بين لبنان وتركيا.



ولفت إلى ضرورة التعاون على مختلف الصعد الاقتصادية والتجارية والسياحية.



وطالب بوضع حد للحرب الدائرة في غزة وبعزل لبنان وعدم توريطه في أي معركة، وتطبيق القرار 1701 بمندرجاته كلّها.



وبحثوا في ملف اللاجئين السوريين لجهة إيجاد حلول قريبة تخفف من وطأة الأزمة التي يعيشها لبنان من جراء تداعيات هذا الملف.



وقال مخزومي : "الظروف الإقليمية الصعبة تحتم علينا الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تشرع في تنفيذ الإصلاحات التي تؤمن مصالح اللبنانيين ويطالب بها المجتمع الدولي والتي تعيد وضع لبنان على السكة الصحيحة."