الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة البيئة حذّرت من ارتفاع خطر الحرائق في الأيام المقبلة
أخبار لبنان
2024-07-11 | 09:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزارة البيئة حذّرت من ارتفاع خطر الحرائق في الأيام المقبلة
حذّرت وزارة البيئة، في بيان من "أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في خطر الحرائق في لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً في مناطق المنية-الضنية وأقسام أخرى من محافظتي الشمال وعكار. لذلك، تدعو وزارة البيئة الجميع إلى توخي الحذر الشديد وتجنب استخدام أي مصدر للنار بالقرب من الغطاء النباتي.
ودعت البلديات ولجان المحميات وفرق رصد الحرائق في المناطق والهيئات الاهلية والمحلية إلى مراقبة أي خطر للحرائق والرصد المبكر لضمان تدخل فرق الدفاع المدني وفرق المستجيب الاول في الوقت المناسب لما من ذلك الأمر مساهمة أساسية للحفاظ على السلامة العامة ومنع انتشار الحرائق في الغطاء الحرجي".
لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الحرائق في كافة الاراضي اللبنانية يمكنكم تحميل نشرة الحرائق الكاملة عن المنصة الوطنية للانذار المبكر عبر الرابط الآتي https://ewsp.gov.lb/fire-forecast-bulletin/
او الإطلاع مباشرة على توقعات مؤشر الحرائق وتوزعها عبر كافة البلدات اللبنانية عبر منصة مختبر الحرائق لجامعة البلمند وعبر الرابط التالي: https://firelab.balamand.edu.lb/FireLabWeb/FireDanger
والتبليغ فوراً عن أي حريق على الرقم ١٢٥.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
البيئة
حذّرت
ارتفاع
الحرائق
الأيام
المقبلة
التالي
أسرار الصحف 11-7-2024
الجيش: توقيف 5 سوريين وتحرير 3 سوريات وطفل في مخيمَي بتدعي وبشوات - البقاع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-06-20
وزارة البيئة: ارتفاع خطر الحرائق في الايام المقبلة
أخبار لبنان
2024-06-20
وزارة البيئة: ارتفاع خطر الحرائق في الايام المقبلة
0
آخر الأخبار
2024-07-01
ميقاتي: مطمئن للايام المقبلة للوصول الى حل وارادة اللبناني أكبر من اي مشكلة ومصرّ على الحياة ووزارة السياحة خير برهان
آخر الأخبار
2024-07-01
ميقاتي: مطمئن للايام المقبلة للوصول الى حل وارادة اللبناني أكبر من اي مشكلة ومصرّ على الحياة ووزارة السياحة خير برهان
0
حال الطقس
2024-06-24
ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الايام المقبلة
حال الطقس
2024-06-24
ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الايام المقبلة
0
أخبار لبنان
2024-06-21
وزير البيئة سلّم آليتين صغيرتين مجهّزتين لإطفاء الحرائق للقبيات واتحاد بلديات الجومة
أخبار لبنان
2024-06-21
وزير البيئة سلّم آليتين صغيرتين مجهّزتين لإطفاء الحرائق للقبيات واتحاد بلديات الجومة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:29
البستاني وحجار يتفقدان مستوصف وادي بنحليه
أخبار لبنان
12:29
البستاني وحجار يتفقدان مستوصف وادي بنحليه
0
أخبار لبنان
12:26
كبارة تقدّم بإخبار لدى فصيلة السويقة بعد انتشار فيديو لصهريجين يفرغان مياه المجارير في نهر ابو علي
أخبار لبنان
12:26
كبارة تقدّم بإخبار لدى فصيلة السويقة بعد انتشار فيديو لصهريجين يفرغان مياه المجارير في نهر ابو علي
0
أمن وقضاء
12:07
تعميم صورة مطلوب بجرم سرقة...
أمن وقضاء
12:07
تعميم صورة مطلوب بجرم سرقة...
0
أمن وقضاء
10:39
هددوها وابتزوها وخططوا لخطف ابنها...
أمن وقضاء
10:39
هددوها وابتزوها وخططوا لخطف ابنها...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-07-09
نيكول الحجل في عيد ميلادها الـ40: فستان أحمر يُظهر حملها (صورة)
منوعات
2024-07-09
نيكول الحجل في عيد ميلادها الـ40: فستان أحمر يُظهر حملها (صورة)
0
آخر الأخبار
17:47
وزيرة الخزانة الأميركية تقول في اجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يتعين على إسرائيل تحويل أموال المقاصة بشكل منتظم للسلطة الفلسطينية
آخر الأخبار
17:47
وزيرة الخزانة الأميركية تقول في اجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يتعين على إسرائيل تحويل أموال المقاصة بشكل منتظم للسلطة الفلسطينية
0
آخر الأخبار
03:26
المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة لـ"الجزيرة": أكثر من 30 جثة شهيد ملقاة بشوارع حي الرمال ومنطقتي الصناعة والكتيبة
آخر الأخبار
03:26
المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة لـ"الجزيرة": أكثر من 30 جثة شهيد ملقاة بشوارع حي الرمال ومنطقتي الصناعة والكتيبة
0
آخر الأخبار
07:23
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة
آخر الأخبار
07:23
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:01
الموسوي في مقابلة مع CNN: ليس من مصلحة أحد أن يذهب إلى حرب شاملة
أخبار لبنان
08:01
الموسوي في مقابلة مع CNN: ليس من مصلحة أحد أن يذهب إلى حرب شاملة
0
أخبار لبنان
06:22
عطية: على الاجهزة الامنية حماية باصات الدولة... وندفع الاف الدولارات عن كل باخرة فيول بسبب التأخير
أخبار لبنان
06:22
عطية: على الاجهزة الامنية حماية باصات الدولة... وندفع الاف الدولارات عن كل باخرة فيول بسبب التأخير
0
أخبار لبنان
05:08
ميقاتي: تواعدنا على لقاء قريب في بغداد لمتابعة موضوع الكهرباء
أخبار لبنان
05:08
ميقاتي: تواعدنا على لقاء قريب في بغداد لمتابعة موضوع الكهرباء
0
رياضة
13:30
إسبانيا تواصل تألقها وتحجز مقعدا في نهائي اليورو بانتظار الفائز بين إنكلترا وهولندا الليلة
رياضة
13:30
إسبانيا تواصل تألقها وتحجز مقعدا في نهائي اليورو بانتظار الفائز بين إنكلترا وهولندا الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حزب الله يحاول ردع اسرائيل نفسيا وتكنولوجيا
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حزب الله يحاول ردع اسرائيل نفسيا وتكنولوجيا
0
أخبار دولية
13:24
حرب شعواء بسبب عضوية في الناتو لن تتحقق قريبا!
أخبار دولية
13:24
حرب شعواء بسبب عضوية في الناتو لن تتحقق قريبا!
0
أخبار دولية
13:22
الضباب أمام أبواب قصر ماتينيون والنور في آخر النفق … بعيد
أخبار دولية
13:22
الضباب أمام أبواب قصر ماتينيون والنور في آخر النفق … بعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
مفاوضات غزة... ضغوط أميركية مكثفة للتقدم نحو صفقة أسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:21
مفاوضات غزة... ضغوط أميركية مكثفة للتقدم نحو صفقة أسرى
0
أخبار دولية
13:20
الحوثي يهدد السعودية
أخبار دولية
13:20
الحوثي يهدد السعودية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:37
الدولة العراقية سمحت بتعبئة الباخرة الفارغة المتوقفة في البصرة بالفيول اويل العراقي ما يسمح لبواخز الغاز اويل بتفريغ حمولتها في المعامل اللبنانية
خبر عاجل
16:37
الدولة العراقية سمحت بتعبئة الباخرة الفارغة المتوقفة في البصرة بالفيول اويل العراقي ما يسمح لبواخز الغاز اويل بتفريغ حمولتها في المعامل اللبنانية
2
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بمواصفات عالمية… النقل المشترك في لبنان انطلق
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بمواصفات عالمية… النقل المشترك في لبنان انطلق
3
فنّ
02:30
بعد ولادة ابنتها... مايا نعمة تتعرض للانتقادات والسبب: مقطع فيديو؟!
فنّ
02:30
بعد ولادة ابنتها... مايا نعمة تتعرض للانتقادات والسبب: مقطع فيديو؟!
4
فنّ
02:54
فنان مصري يطلب الزواج من إليسا... وهذا كان ردّها!
فنّ
02:54
فنان مصري يطلب الزواج من إليسا... وهذا كان ردّها!
5
آخر الأخبار
17:47
وزيرة الخزانة الأميركية تقول في اجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يتعين على إسرائيل تحويل أموال المقاصة بشكل منتظم للسلطة الفلسطينية
آخر الأخبار
17:47
وزيرة الخزانة الأميركية تقول في اجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يتعين على إسرائيل تحويل أموال المقاصة بشكل منتظم للسلطة الفلسطينية
6
فنّ
05:11
ممثل مصري قدير يعلن اعتزاله: "اكتفيت من الفن" (صورة)
فنّ
05:11
ممثل مصري قدير يعلن اعتزاله: "اكتفيت من الفن" (صورة)
7
أخبار دولية
13:20
الحوثي يهدد السعودية
أخبار دولية
13:20
الحوثي يهدد السعودية
8
أخبار لبنان
12:49
اعتداءات تطال باصات الدولة… وهذا ما قاله سجيع عطية للـLBCI
أخبار لبنان
12:49
اعتداءات تطال باصات الدولة… وهذا ما قاله سجيع عطية للـLBCI
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More