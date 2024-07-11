قرار لوزارة النفط العراقية بشأن تفريغ بواخر الغاز اويل في المعامل اللبنانية

طلبت وزارة النفط العراقية من شركة ناقلات النفط العراقية باتخاذ ما يلزم لتحميل الناقلة المدرجة تفاصيلها بمنتوج زيت الوقود من الخزان العائم (new naxos).



وهذا القرار يعني أنه أصبح بالإمكان البدء بإفراغ الباخرتين الراسيتين في بيروت من الغاز اويل، في معملي دير عمار والزهراني.